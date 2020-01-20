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خدمات الطفولة تنفذ حفلا ترفيهيا للاطفال في روضة ام القرى بدرج

20 كانون ثاني / يناير 2020 11:31

خدمات الطفولة تنفذ حفلا ترفيهيا للاطفال في روضة ام القرى بدرج
خدمات الطفولة تنفذ حفلا ترفيهيا للاطفال في روضة ام القرى بدرج

نفذت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، صباح أمس الاحد، حفلاً ترفيهياً للأطفال في روضة "ام القرى" في منطقة الدرج شرق مدينة غزة، لرسم البسمة على وجوههم والتخفيف من الضغوطات النفسية التي يعيشونها.

وأوضح  بلال البايض الأخصائي النفسي في الجمعية، أن الحفل يهدف إلى ترفيه الأطفال وإدخال الفرحة لقلوبهم بالإضافة إلى التخفيف من الأوضاع الصعبة التي يعيشونها، وخلق أجواء نفسية ملائمة للمساعدة في الحد من الضغوطات النفسية والإجتماعية الواقعة عليهم.

وأشار البايض، إلى أن الحفل شمل العديد من الفقرات الشيقة من المسابقات والألعاب الترفيهية والأناشيد وإلقاء الشعر وتقديم الهدايا القيمة للأطفال، معربةً عن شكرها لتعاون في هذا الحفل .

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خدمات الطفولة تنفذ حفلا ترفيهيا للاطفال في روضة ام القرى بدرج

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