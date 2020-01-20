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خلال زيارته مدرسة زيد بن حارثة

تعليم شمال غزة يشيد بالمستوى العلمي والعلمي للمدرسين

20 كانون ثاني / يناير 2020 11:43

تعليم شمال غزة يشيد بالمستوى العلمي والعلمي للمدرسين
تعليم شمال غزة يشيد بالمستوى العلمي والعلمي للمدرسين

غزة- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم في شمال غزة أ. نبيل العرابيد، سير العمل في بمدرسة زيد بن حارثة الأساسية للبنين، ورافقه في الزيارة المدير الإداري أ. جواد صالحة.

ورحب مدير المدرسة أ. كمال الدين أبو عيطة بهذه الزيارة في مستهل الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً على أثارها الإيجابية على العاملين في المدرسة، وتحفيزهم للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

وأشاد أ. العرابيد بالمستوى العلمي والمهني الذي يحظى به العاملون في المدرسة، داعياً لمواصلة الجهود لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني.

 كما التقى أ. العرابيد بطلاب المدرسة، موجهاً لهم مجموعة من النصائح التربوية الثمينة، التي تهدف لتحقيق أقصى مستوى من التحصيل، عبر إتباع أساليب المذاكرة السليمة، وحث الطلاب على ضرورة الالتزام بالكتاب الوزاري باعتباره المصدر الأساسي للمادة العلمية.

بدوره ناقش أ. صالحة بعض الجوانب الإدارية التي تمس عمل الإدارة المدرسية وتوجهها لإتباع الأساليب الإدارية الحديثة لتحقيق أقصى درجات الفائدة للطلاب.

هذا وقام الوفد بجولة تفقدية لفصول المدرسة أثناء عملية التعلم

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