تعليم شمال غزة تزور المدارس المتقدمة للاعتماد والجودة

غزة- الرأي

شرعت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، (فريق الجودة والاعتماد المدرسي)، بتنفيذ الزيارات الميدانية النهائية والشاملة للمدارس المتقدمة للاعتماد الوزاري وعددها تسعة مدارس.

وافتتحت فريق المديرية جدول الزيارات بزيارة مدرسة حمد بن خليفة الثانوية للبنات، ويضم الفريق كل من منسقة الملف د. رنان الأشقر، ورئيس قسم الإرشاد التربوي أ. نفوذ العطل، ورئيس قسم الإدارات المدرسية د. معين أبو جاسر، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، ورئيس قسم الصحة المدرسية أ. ميسرة أبو عوكل، والمشرفون التربويون أ. محمد أبو ندى، و أ. محمد طه، و أ. حسين عرفات، ومن قسم الرقابة الداخلية أ. علا شتات، ومن قسم العلاقات العامة والإعلام أ. يافا نصير.

وأوضحت د. الأشقر أن الهدف من هذه الزيارة، الوقوف على الإجراءات النهائية التي اتبعتها المدرسة للحصول على الاعتماد الوزاري في ملف الجودة والاعتماد المدرسي.

وأشارت د. الأشقر إلى أن الوفد تفقد الملفات الرئيسة الخاصة بملف الاعتماد والجودة والتي تتوزع على المحاور الآتية: "القيادة التربوية، والتعليم والتعلم، والملفات، وإدارات الموارد، والمجتمع المحلي".

وأعربت د. رنان والوفد المرافق لها عن إعجابه بالإنجازات التي حققتها مدرسة حمد بن خليفة الثانوية للبنات على صعيد ملف الاعتماد والجودة المدرسي متمنيا لها النجاح والتوفيق.

بدورها ثمنت مديرة المدرسة أ. كريمة المقيد جهود فريق المديرية الذي كان يتابع لحظة بلحظة جهود وإجراءات المدرسة للحصول على الاعتماد والجودة.

وأشارت أ. المقيد إلى أن التوجيهات والإرشادات التي كان يسديها فريق الاعتماد والجودة للمدرسة شكّلت نقطة محورية لجهة تعزيز إمكانيات المدرسة للحصول على اللقب الوزاري