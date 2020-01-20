بلدية خان يونس وشركة أوريدو يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

خان يونس- الرأي

استقبلت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة وفداً من شركة أوريدو للاتصالات الخلوية على رأسه مدير عام الشركة في المحافظات الجنوبية م. هيثم أبو شعبان، وكان في استقبال الوفد كلٍ من رئيس البلدية م. علاء البطة، ومدير دائرة العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومدير الدائرة القانونية أ. خليل بكري.

ورحب البطة بالوفد موضحاً أهمية التعاون المشترك بين مؤسسات المجتمع المحلي، كما قدّم شرحاً عن آلية عمل البلدية ودوائرها والخدمات المقدمة للمواطنين مؤكداً أن البلدية تسعى لتطوير المدينة من خلال تحسين جودة الخدمات بما يتوافق مع الإمكانات المتاحة، كما استعرض العديد من التجارب الريادية التي انتهجتها البلدية في الآونة الأخيرة.

وبين م. البطة إلى أن البلدية تتطلع إلى تحقيق شراكة حقيقية مع شركات الاتصالات الفلسطينية من أجل تطوير الخدمات المقدمة للموظفين والمواطنين لتلبية احتياجاتها المختلفة وكذلك تقديم الامتيازات الأخرى التي من شأنها تسهيل خدمات البلدية .

ومن جانبه أعرب أبو شعبان عن سعادته العارمة بزيارة البلدية مشيداً بمستوى التطور الإداري والتكنولوجي المتبع في العمل، كما أوضح أن هذه الزيارة جاءت من أجل تأكيد التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، وتقديم بعض العروض المميزة لبلدية خان يونس التي تعتبر ثاني أكبر بلدية على مستوى محافظات القطاع.