وزارتا العمل والصحة تتفقان على تجويد خدمة التأمين الصحي

غزة- الرأي

التقى وكيل وزارة العمل ا. موسي السماك بالوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن، بحضور كل من مدير عام التعاون الدولي والعربي م. ماهر ابو ريا ، و مدير عام التفتيش وحماية العمل عن وزارة العمل م. شادي حلس نائب ، و مدير عام التامين الصحي عن وزارة الصحة أ. فايز الشلتوني .

و يأتي هذا اللقاء في اطار تجويد خدمة التامين الصحي في اختصاص وزارة العمل لصالح العمال، حيث رحّب السماك بهذا اللقاء، مشيراً الى أن وزارته تسعى جاهدة في كافة قطاعات خدماتها الى تحسين جودة الخدمات وتسهيل انجازها سواء على صعيد الخدمات المباشرة للمواطنين، او الخدمات المتعلقة بالشركاء والجهات ذات العلاقة.

كما افاد السماك أن وزارة العمل تجتهد في تدقيق قواعد البيانات للفئات المسجلة على نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني بشكل دوري بما يساهم في تلبية رغبة ومتطلبات السوق واحتياج الشركاء وتحقيق العدالة في قطاع الخدمات.

كما اتفق الطرفان على استمرار التواصل والتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بهدف الوصول الى خدمة افضل للمستفيدين من التأمين الصحي.