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"الزراعة" تنظم جولات عمل ميدانية ضمن المتابعة الدورية لخطة 2020

20 كانون ثاني / يناير 2020 12:23

"الزراعة" تنظم جولات عمل ميدانية ضمن المتابعة الدورية لخطة 2020

غزة- الرأي

نظم فريق من الادارة العامة للشؤون المالية والادارية بوزارة الزراعة، عدة جولات عمل ميدانية علي مديريات وادارات ودوائر الوزارة.

جاء ذلك، ضمن المتابعة الدورية لخطة عام٢٠٢٠للنهوض بالقطاع الزراعي، ومتابعة مشاريع ومحطات التجارب التابعة للوزارة،وإعادة تأهيل كل من مقري زراعة وبيطرة غزةوالوسطى،وغيرهما،اضافة الى تأهيل مخازن الوزارة في مقرات الوزارة.
في السياق ذاته، تابعت لجنة متابعة المركبات ودائرة المشتريات والخدمات والشؤون المالية إنشاء معرش ومظلة للمركبات في مديرية زراعة الوسطى،وذلك للحفاظ على معدات وآليات الوزارة، ضمن مواصفات واعداد معرشات تحفظ الاليات والمعدات الزراعية بطريقة سليمة.
وكذلك إعادة تأهيل مخازن الوزارة المركزية ضمن مواصفات السلامة المهنية

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