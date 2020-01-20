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سيسهم في رفع مستوى الخدمة والقدرة الاستيعابية

"الصحة": تنفيذ مشاريع تطويرية في مبنى الأورام والباطنة بمستشفى الأوروبي

20 كانون ثاني / يناير 2020 12:45

سيسهم في رفع مستوى الخدمة والقدرة الاستيعابية
سيسهم في رفع مستوى الخدمة والقدرة الاستيعابية

غزة- الرأي

حرصت وزارة الصحة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن الفلسطيني من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية و الإنشائية في عام 2019 ومن أبرزها إنشاء مبنى للأورام والباطنة في مستشفى الأوروبي في محافظة خانيونس.

وأكد د.يوسف العقاد مدير مستشفى الأوروبي، أن أفتتاح هذا المشروع سيساهم بشكل كبيرفي رفع مستوى الخدمة والقدرة الاستيعابية للمستشفى إلى 300 سرير، مكون المشروع من مبنى يحتوي على طابقين مساحة كل منهما 480 متر مربع، وكل طابق يتسع ل 20 سرير مما سيسهم بشكل كبير في تطوير بيئة العمل وحصول مرضى السرطان على خدمة صحية وفق أرقى المستويات .

وأوضح د. العقاد أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 280 ألف دولار بدعم سخي من رجل الأعمال الفلسطيني أ. صلاح الدغمة ،مضيفا"إن إفتتاح مبنى الأورام والباطنه الجديد سيحدث تغيرات ايجابية في رفع وتعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى حيث بلغت نسبة انشغال الأسرة لأقسام مستشفى الأوروبي (88.58)% خلال عام 2019 "

وبين د. العقاد أن أقسام المبيت في المستشفى استقبلت نحو 20 ألف حاله ، منها 1468 مريض سرطان مبيت في قسم الأورام لعام 2019.

ويذكر أن مستشفى غزة الأوروبي بدأ تقديم خدماته للجمهور منذ عام2000، ويعد مركزًا متميزًا يوفر الخدمات الطبية في المستوى الثاني والثالث للمنطقة الجنوبية، ويخدم شريحة من السكان تعدادها( 400) ألف نسمة بإتباع المعايير الدولية الخاصة بالعناية الطبية

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