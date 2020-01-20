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زكاة البريج بالأوقاف توزع الأغطية الشتوية علي الفقراء والمحتاجين

20 كانون ثاني / يناير 2020 12:47

زكاة البريج بالأوقاف توزع الأغطية الشتوية علي الفقراء والمحتاجين
زكاة البريج بالأوقاف توزع الأغطية الشتوية علي الفقراء والمحتاجين

غزة- الرأي

وزعت لجنة زكاة البريج التابعة للإدارة العامة للزكاة بالأوقاف عددًا من الأغطية الشتوية (البطانيات) علي 50 أسرة فقيرة كمرحلة أولى، بتمويل كريم من أهل الخير والإحسان .
ودعت اللجنة الى ضرورة التخفيف من حدة الفقر لدى المحتاجين والفقراء في ظل الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعانيها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ، مصداقا لقوله تعالي (مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبه ).
وبينت اللجنة أن مهمتها تكمن في توفير جميع اجتياحات الأسر المستورة, مقدمًا في الوقت ذاته الشكر والتقدير لكل الخيرين علي دعمهم المتواصل للأسر الفقيرة.

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