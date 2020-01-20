وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة " تطلق برنامجاً تدريبياً عن حقوق الطفل الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية " أبو سلمية" يشيد بالتعاون المشترك بين الصحة ومؤسسة المساعدات النرويجية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل وفداً طلابياً من مدرسة ( الشيماء) الثانوية للبنات وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 100 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجون الاحتلال تستولي على مبالغ "الكنتينا" لـ10 أسرى وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": أكثر من مليون مريض تلقوا خدماتهم الصحية في أقسام الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الحفاظ بالأوقاف يُنهي اختبار تسميع القرآن كاملًا للطالب عامر عبدو وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تنتهي من توزيع اللحوم علي 3000 أسرة فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تستجلب أكثر من 100 وفد طبي خلال العام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية زكاة البريج بالأوقاف توزع الأغطية الشتوية علي الفقراء والمحتاجين
أخبار » الأخبار الحكومية

أجرت عمليات معقدة ونوعية

"الصحة" تستجلب أكثر من 100 وفد طبي خلال العام 2019

20 كانون ثاني / يناير 2020 12:52

صورة توضيحية
صورة توضيحية

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها استجلبت إلى مرافقها الصحية في قطاع غزة أكثر من 100 وفد طبي خلال العام 2019، وذلك ضمن سياستها الهادفة للتخفيف من معاناة المواطنين.

وذكرت الوزارة في تقرير احصائي صادر عنها اليوم الإثنين، أن مستشفى غزة الأوروبي سجل النصيب الأكبر من زيارات الوفود الطبية، إذ بلغت عدد العمليات التي أجرتها الطواقم الطبية بالشراكة مع الطواقم المحلية أكثر من 520 عملية جراحية.

كما شهد العام 2019 انطلاق البرنامج الثاني لزراعة الكلى بمجمع الشفاء الطبي بالشراكة مع الطبيب الأردني الوافد د. وليد مسعود إلى جانب البرنامج الأول برئاسة الدكتور عبد القادر حماد والطاقم الطبي المحلي، ليبلغ اجمالي عمليات زراعة الكلى خلال العام المنصرم 32 عملية.

وساهمت الوفود الطبية إلى جانب الطواقم المحلية في اجراء العديد من العمليات النادرة والمعقدة، اذ شهدت المرافق الصحية استمرار عمليات زراعة القوقعة وجراحات الكسور المعقدة، وجراحات الأعصاب وجراحات قلب الأطفال وجراحات الأورام وعمليات تنظير الجهاز الهضمي وغيرها من التخصصات النوعية والنادرة.

وتهدف وزارة الصحة عبر سياستها في استجلاب الوفود الطبية للتخفيف من معاناة شعبنا للحصول على العلاج داخل المرافق الصحية في قطاع غزة بدلا من السفر وما يتبعه من صعوبات اقتصادية و مضاعفات طبية على المرضى.

كما تثمر زيارات الوفود الطبية في تعزيز الخبرات لدى الطواقم الطبية المحلية، في ضوء الحصار المفروض على القطاع وتبعاته من تعثر ابتعاث الطواقم الطبية للتدريب في الخارج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تنفذ حفلا ترفيهيا للاطفال في روضة ام القرى بدرج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟