"الصحة" تستجلب أكثر من 100 وفد طبي خلال العام 2019

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إنها استجلبت إلى مرافقها الصحية في قطاع غزة أكثر من 100 وفد طبي خلال العام 2019، وذلك ضمن سياستها الهادفة للتخفيف من معاناة المواطنين.

وذكرت الوزارة في تقرير احصائي صادر عنها اليوم الإثنين، أن مستشفى غزة الأوروبي سجل النصيب الأكبر من زيارات الوفود الطبية، إذ بلغت عدد العمليات التي أجرتها الطواقم الطبية بالشراكة مع الطواقم المحلية أكثر من 520 عملية جراحية.

كما شهد العام 2019 انطلاق البرنامج الثاني لزراعة الكلى بمجمع الشفاء الطبي بالشراكة مع الطبيب الأردني الوافد د. وليد مسعود إلى جانب البرنامج الأول برئاسة الدكتور عبد القادر حماد والطاقم الطبي المحلي، ليبلغ اجمالي عمليات زراعة الكلى خلال العام المنصرم 32 عملية.

وساهمت الوفود الطبية إلى جانب الطواقم المحلية في اجراء العديد من العمليات النادرة والمعقدة، اذ شهدت المرافق الصحية استمرار عمليات زراعة القوقعة وجراحات الكسور المعقدة، وجراحات الأعصاب وجراحات قلب الأطفال وجراحات الأورام وعمليات تنظير الجهاز الهضمي وغيرها من التخصصات النوعية والنادرة.

وتهدف وزارة الصحة عبر سياستها في استجلاب الوفود الطبية للتخفيف من معاناة شعبنا للحصول على العلاج داخل المرافق الصحية في قطاع غزة بدلا من السفر وما يتبعه من صعوبات اقتصادية و مضاعفات طبية على المرضى.

كما تثمر زيارات الوفود الطبية في تعزيز الخبرات لدى الطواقم الطبية المحلية، في ضوء الحصار المفروض على القطاع وتبعاته من تعثر ابتعاث الطواقم الطبية للتدريب في الخارج.