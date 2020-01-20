الزكاة بالأوقاف تنتهي من توزيع اللحوم علي 3000 أسرة فقيرة

غزة- الرأي

أنهت الادارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية مشروع (معاً لنطعم جائعهم ) ، بتوزيع اللحوم الطازجة علي ( 3000 ) أسرة فقيرة في قطاع غزة وذلك خلال شهر يناير 2020 ، بتمويل كريم من مجموعة عطاء التطوعية .

بدوره، أوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أ. أسامة اسليم أنه تم ذبح (7) رأس عجل و(7) رأس خروف خلال شهر يناير الحالي استفاد من هذا المشروع بالكامل (3000) أسرة فقيرة في قطاع غزة .

وأشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع التي تنفذها دائرة الزكاة من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط في ظل الحصار الظالم الذي أثر على كافة المواطنين في غزة.

وعبر سليم عن عميق شكره وتقديره لمجموعة عطاء التطوعية على ما يقدمونه من مساعدات بشكل مستمر ومتواصل لإدخال الفرح والسرور على الأسر الفقيرة المتعففة