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ديوان الحفاظ بالأوقاف يُنهي اختبار تسميع القرآن كاملًا للطالب عامر عبدو

20 كانون ثاني / يناير 2020 01:00

ديوان الحفاظ بالأوقاف يُنهي اختبار تسميع القرآن كاملًا للطالب عامر عبدو
ديوان الحفاظ بالأوقاف يُنهي اختبار تسميع القرآن كاملًا للطالب عامر عبدو

غزة- الرأي

أنهى الحافظ لكتاب الله الشيخ عامر عاطف عبدو تسميع القرآن الكريم غيبيًا وكاملاً خلال جلسة واحدة, وذلك أمام اللجنة المختصة التي شكلتها وزارة الأوقاف.

بدوره أثنى م. طارق أحمد أبو يونس مدير دائرة ديوان الحفاظ على قوة حفظ الطالب عبدو، خاصة وأنه يُعد الأول الذي يُسمع القرآن الكريم كاملاً خلال جلسة واحدة هذا العام 2020م, مقدمًا شكره وتقديره لكل الجهود التي ساهمت في هذا النجاح.

من جهته عبر مدير أوقاف غزة د. محمد سالم عن سعادته البالغة بالطالب عبدو, لجهوده الكبيرة في تسميع القرآن الكريم كاملًا في جلسة واحدة, منوهًا الى أن النموذج يُبشر أن جيل القرآن قادم لتحرير الأرض من دنس الاحتلال الصهيوني.

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