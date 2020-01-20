وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة " تطلق برنامجاً تدريبياً عن حقوق الطفل الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية " أبو سلمية" يشيد بالتعاون المشترك بين الصحة ومؤسسة المساعدات النرويجية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تستقبل وفداً طلابياً من مدرسة ( الشيماء) الثانوية للبنات وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 100 مستوطن يقتحمون باحات الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجون الاحتلال تستولي على مبالغ "الكنتينا" لـ10 أسرى وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": أكثر من مليون مريض تلقوا خدماتهم الصحية في أقسام الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الحفاظ بالأوقاف يُنهي اختبار تسميع القرآن كاملًا للطالب عامر عبدو وكالة الرأي الفلسطينية الزكاة بالأوقاف تنتهي من توزيع اللحوم علي 3000 أسرة فقيرة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تستجلب أكثر من 100 وفد طبي خلال العام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية زكاة البريج بالأوقاف توزع الأغطية الشتوية علي الفقراء والمحتاجين
أخبار » الأخبار الحكومية

"الصحة": أكثر من مليون مريض تلقوا خدماتهم الصحية في أقسام الطوارئ

20 كانون ثاني / يناير 2020 01:03

"الصحة": أكثر من مليون مريض تلقوا خدماتهم الصحية في أقسام الطوارئ

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة  حرصها على تقديم خدمات الطوارئ في مستشفياتها  من خلال تقديم أفضل الخدمات، حيث تجاوز عدد المترددين على اقسام الطوارئ في المستشفيات (1,380,000) مريض، وذلك حسب تقرير الإنجازات السنوي لوزارة الصحة الذي أعده مركز المعلومات الصحي الفلسطيني.
من جهته، قال مدير دائرة الأطباء في الإدارة العامة للمستشفيات د. أحمد شتات، إن حرص وزارة الصحة على وضع الخطط التطويرية لتدريب الكوادر الطبية على الخدمات الطبية المختلفة من إنعاش القلب، وحالات الصدمات والجرحى إضافة إلى دعم الأقسام بالمعدات والأجهزة والمستهلكات والأدوية اللازمة، مشيرا إلى وضع خطة هيكلة اقسام الطوارئ في المستشفيات (الفرز) وذلك تبعا للحاجة الطارئة لكل مريض.
وأشار د. شتات إلى الجهوزية والاستعداد من الوزارة للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المرضى في أقسام الطوارئ، لافتا إلى تأمين أعلى مستويات جودة ومأمونية الخدمة المقدمة للمرضى، وداعيا إلى تفعيل منظومة أقسام الطوارئ في المستشفيات للحالات المحولة والطارئة لتخفيف العبء على أقسام الطوارئ لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.  

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تنفذ حفلا ترفيهيا للاطفال في روضة ام القرى بدرج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟