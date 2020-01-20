"الصحة": أكثر من مليون مريض تلقوا خدماتهم الصحية في أقسام الطوارئ

غزة- الرأي

أكدت وزارة الصحة حرصها على تقديم خدمات الطوارئ في مستشفياتها من خلال تقديم أفضل الخدمات، حيث تجاوز عدد المترددين على اقسام الطوارئ في المستشفيات (1,380,000) مريض، وذلك حسب تقرير الإنجازات السنوي لوزارة الصحة الذي أعده مركز المعلومات الصحي الفلسطيني.

من جهته، قال مدير دائرة الأطباء في الإدارة العامة للمستشفيات د. أحمد شتات، إن حرص وزارة الصحة على وضع الخطط التطويرية لتدريب الكوادر الطبية على الخدمات الطبية المختلفة من إنعاش القلب، وحالات الصدمات والجرحى إضافة إلى دعم الأقسام بالمعدات والأجهزة والمستهلكات والأدوية اللازمة، مشيرا إلى وضع خطة هيكلة اقسام الطوارئ في المستشفيات (الفرز) وذلك تبعا للحاجة الطارئة لكل مريض.

وأشار د. شتات إلى الجهوزية والاستعداد من الوزارة للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المرضى في أقسام الطوارئ، لافتا إلى تأمين أعلى مستويات جودة ومأمونية الخدمة المقدمة للمرضى، وداعيا إلى تفعيل منظومة أقسام الطوارئ في المستشفيات للحالات المحولة والطارئة لتخفيف العبء على أقسام الطوارئ لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.