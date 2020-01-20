" أبو سلمية" يشيد بالتعاون المشترك بين الصحة ومؤسسة المساعدات النرويجية

غزة- الرأي

أشاد د. محمد أبو سلمية مدير عام مجمع الشفاء الطبي، بجهود لجنة المساعدات النرويجية .

جاء ذلك خلال استقباله وفداً من مؤسسة "نوروك" برئاسة المدير الاقليمي للمؤسسة مارت لينج ومدير مكتب غزة ، وذلك لمناقشة كيفية تطوير قسم الكلية و المساهمة في تقديم الخدمات، بالإضافة الى متابعة عيادة علاج الألم التي تم افتتاحها خلال العام المنصرم و التي تستهدف مرضى الامراض المزمنة وتم مناقشة أفكار جديدة يمكن تنفيذها داخل المجمع.

حيث أطلعهم د. أبو سلمية على الخدمات التي يقدمها مجمع الشفاء الطبي لمرضى قطاع غزة المحاصر في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، خاصة القطاع الصحي من أزمات أثرت بشكل مباشر وكبير على أداء تقديم الخدمة الصحية.