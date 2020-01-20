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"الشباب والرياضة " تطلق برنامجاً تدريبياً عن حقوق الطفل الفلسطيني

20 كانون ثاني / يناير 2020 01:20

"الشباب والرياضة " تطلق برنامجاً تدريبياً عن حقوق الطفل الفلسطيني

غزة- الرأي

نظمت دائرة الطفولة بوزارة الشباب والرياضة، دورة تدريبية عن حقوق الطفل الفلسطيني، وأساسيات العمل البرلماني، لطلبة المدارس في المرحلة الابتدائية، بمشاركة أكثر من عشرين طالب وطالبة، وحاضر في الدورة المدرب الحقوقي أ . معين الوحيدي، والذي أوضح للطلبة بعض حقوقهم التي كفلها القانوني الدولي .
وتستمر الدورة لعدة لقاءات يتم من خلالها تدريب الطلبة على العمل البرلماني، وتعريفهم بأهم القوانين والتشريعات الخاصة بقانون الطفل، وستختتم الدورة بإقامة جلسة برلمانية للطلاب، يتم من خلالها مناقشة قضية خاصة بالأطفال .
يذكر أن الدورة ستكون أولى الفعاليات الخاصة ببرنامج حقوق الطفل الفلسطيني، وستستمر لتشمل العديد من المدارس على مستوى غزة

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