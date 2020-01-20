بلدية خان يونس: تركيب وحدات إنارة بديلة في الحي الياباني غرب خان يونس

غزة- الرأي

قامت لجنة تعزيز الصمود المجتمعي "الحي الياباني"، بالتعاون مع بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتركيب (3) وحدات إنارة بديلة، وصيانة مصابيح الإنارة التالفة وتركيب الجديد منها لما يقارب من (60) مصباح وذلك في الحي المذكور.

وتأتي تلك الأعمال في إطار الجهود المشتركة من قبل البلدية واللجنة وبعض المؤسسات المجتمعية الرامية إلى تعزيز الخدمات المقدمة للسكان وإظهار الحي بشكل حضاري ليكون نواة للعمل المجتمعي البناء للنهوض بخان يونس.

وذكر مدير دائرة العلاقات العامة بالبلدية أ. عماد الأغا أن تركيب وحدات الإنارة البديلة وكذلك صيانة مصابيح الإنارة وتركيب الجديد منها جاء نتاج تعاون مشترك ما بين البلدية واللجنة الخاصة بالسكان وتعاون الأهالي، مشيراً إلى أن البلدية على استعداد للتعاون مع كافة التجمعات الشبابية واللجان المجتمعية من أجل تطوير واقع الأحياء بما يساعد على تجويد الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح الأغا أهمية تلك المبادرة التي شاركت فيها المؤسسات المجتمعية والمدنية والسكان واللجان الشبابية وغيرها من أجل الارتقاء بواقع أحياء خان يونس، لافتاً إلى أن البلدية تدعم كافة الجهود الرامية للنهوض بالأحياء لدفع عجلة التطور والتنمية قدماً للأمام وصولاً إلى تحقيق شفافية العمل.

بدوره ثمن رئيس لجنة تعزيز الصمود المجتمعي بالحي الياباني د. موسى أبو نمر جهود بلدية خان يونس الرامية إلى تطوير الحي والنهوض به في ظل الظروف الصعبة، مشيراً إلى أهمية المبادرة التي شارك فيها الأهالي بكافة شرائحهم المجتمعية، مبيناً في ذات السياق أن اللجنة تسعى بشكل دائم للتخفيف من حجم الظروف الصعبة ، شاكراً جهود بلدية خان يونس في انجاح المبادرات المجتمعية من أجل الارتقاء بواقع الأحياء.