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مدير أوقاف غزة يتفقد مقبرة الطوارئ وعددًا من الأملاك الوقفية

20 كانون ثاني / يناير 2020 01:34

مدير أوقاف غزة يتفقد مقبرة الطوارئ وعددًا من الأملاك الوقفية
مدير أوقاف غزة يتفقد مقبرة الطوارئ وعددًا من الأملاك الوقفية

غزة- الرأي

تفقد مدير أوقاف غزة د. محمد سالم عدداً من الأملاك الوقفية، ومقبرة الطوارئ الواقعة بمحافظة غزة، وذلك لمتابعتها والاطلاع على سير العمل فيها، برفقة كل من م. عبد الرحمن غزال رئيس قسم الأملاك وبعض رؤساء الأقسام بالمديرية.
وبين سالم أن المديرية تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على الأملاك الوقفية ورعايتها، منوهًا الى وجود مساعي حثيثة من قبل الأوقاف لتطوير الأملاك الوقفية والاستفادة منها بما يخدم المصلحة العامة، مثمنًا جهود موظفي قسم الأملاك لمتابعتهم الحثيثة لملف الأملاك الوقفية.
كما وأشار سالم الى أن إدارته لن تدخر جهدًا في تقديم كامل الدعم للمقابر والعمل على حل الاشكاليات التي قد تواجهها، مشددًا على ضرورة مساهمة المواطنين في المحافظة عليها.

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