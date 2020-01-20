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وزارة الاقتصاد تساهم بكميات من الرمال والطين لصالح محافظة رفح

20 كانون ثاني / يناير 2020 01:54

وزارة الاقتصاد تساهم بكميات من الرمال والطين لصالح محافظة رفح
وزارة الاقتصاد تساهم بكميات من الرمال والطين لصالح محافظة رفح

رفح- الرأي

في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين وزارة الاقتصاد الوطني، وكافة المؤسسات الحكومية، قامت الإدارة العامة للمصادر الطبيعية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتوفير كميات من الطين والرمال لردم الانهيارات بشارع الرشيد بمحافظة رفح نتيجة المنخفض الجوي.
جاء ذلك، خلال زيارة مدير عام الإدارة العامة للمصادر الطبيعية أ. عبد القادر بنات للقرية السويدية برفح.
وأكد بنات على انه تم توفير كميات من الرمل والكركار والطين لأغراض تسوية وفتح الشوارع ومنع الانهيارات في شارع الرشيد.
وشكر بنات وزارة الاشغال العامة والإسكان على المساهمة والتعاون في نقل الرمال والطين.

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