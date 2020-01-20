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وزارتي العمل والصحة تتفقان على تجويد خدمة التأمين الصحي

20 كانون ثاني / يناير 2020 05:55

غزة- الرأي:

التقى وكيل وزارة العمل موسي السماك بالوكيل المساعد لوزارة الصحة د. مدحت محيسن، بحضور كل من مدير عام التعاون الدولي والعربي م. ماهر أبوريا، ومدير عام التفتيش وحماية العمل عن وزارة العمل م. شادي حلس نائب، ومدير عام التامين الصحي عن وزارة الصحة أ. فايز الشلتوني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تجويد خدمة التأمين الصحي في اختصاص وزارة العمل لصالح العمال، حيث رحّب السماك بهذا اللقاء مشيراً الى أن وزارته تسعى جاهدة في كافة قطاعات خدماتها الى تحسين جودة الخدمات وتسهيل انجازها سواء على صعيد الخدمات المباشرة للمواطنين، او الخدمات المتعلقة بالشركاء والجهات ذات العلاقة.

كما أفاد السماك ان وزارة العمل تجتهد في تدقيق قواعد البيانات للفئات المسجلة على نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني بشكل دوري بما يساهم في تلبية رغبة ومتطلبات السوق واحتياج الشركاء وتحقيق العدالة في قطاع الخدمات.

كما اتفق الطرفان على استمرار التواصل والتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بهدف الوصول الى خدمة أفضل للمستفيدين من التأمين الصحي.

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