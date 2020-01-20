هنية يعزّي بوفاة رئيس مؤسسة "ميرسي" الإندونيسية

وكالات-الرأي:

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية برقية تعزية ومواساة إلى إدارة مؤسسة "ميرسي" في جمهورية إندونيسيا الشقيقة، في وفاة رئيسها الدكتور يوسريزال جورناليس اليوم الإثنين في العاصمة جاكرتا.

وقال هنية في برقية التعزية: "تلقينا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بفلسطين ببالغ الحزن والرّضا والتسليم، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، خبر وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور يوسريزال جورناليس رئيس مؤسسة (ميرسي) في جمهورية إندونيسيا الشقيقة".

وتقدّم هنية بالتعزية إلى إدارة المؤسسة، وإلى أسرة الفقيد، وإلى الشعب الإندونيسي الشقيق بخالص عبارات التعزية وأصدق مشاعر المواساة، بوفاة الدكتور يوسريزال رحمه الله تعالى رحمة واسعة، داعيًا الله تعالى أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يخلف عائلته وإخوانه في هذا المُصاب خيراً.

وأعرب عن عميق تقديره وتثمينه لكل الجهود والأدوار التي كان يقوم بها الفقيد، في رعاية وتأسيس المستشفى الإندونيسي في قطاع غزّة، الذي يقدّم خدمات صحية مهمّة ورعاية طبية نوعية لسكان شمال القطاع منذ افتتاحه، ولكل المواقف المشرّفة ومشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني.

وسأل الله تعالى الرّحمة والمغفرة للدكتور يوسريزال، وأن يجزل له الثواب والأجر على جهوده الطيّبة في إقامة هذا المستشفى، وأن يلهم أسرته وكلَّ إخوانه ومحبّيه جميل الصَّبر وحسن العزاء، وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون.

يُذكر أنَّ مؤسسة الإنقاذ والطوارئ الطبيّة الإندونيسية، والتي تعرف اختصاراً(Mer-C) قامت بمهام الإشراف والتنفيذ والإنشاء للمستشفى الإندونيسي المقام في منطقة الشيخ زايد ببيت لاهيا شمال القطاع، والذي يقدّم خدمات مميّزة وحديثة في تخصصات الباطنة والجراحة والعظام، في ظل الحصار المتواصل ضد قطاع غزة.