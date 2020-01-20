الصحة: اتلاف 750 كيلو من الخضروات بسبب ريها بالمياه المعالجة

غزة- الرأي:

استكمالا للحملة التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال قسم صحة البيئة بالتعاون مع اللجنة المكونة من مباحث التموين ووزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني ولجنة حي المواصي والجمعية التعاونية الزراعية وبلدية رفح، حيث قامت اللجنة بإتلاف جميع الخضروات التي ثبت ريها بالمياه المعالجة وفق الفحوصات التي اجريت على العينات في محافظة رفح.

وأكد م. خالد الطيبي مدير صحة البيئة بوزارة الصحة أنه تم اتلاف 750 كيلو من الخضروات المختلفة وذلك بتجريف قطعة الأرض المزروعة وإتلاف المزروعات في سيارة الطحن التابعة لبلدية رفح بحضور اللجنة.

وحذر م. الطيبي المزارعين الذين يخالفون القانون بري المزروعات بمياه معالجة من الدرجة الثانية والثالثة لا تتوفر فيها الشروط التي تجعلها صالحة للزراعة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح رئيس اللجنة ورئيس قسم صحة البيئة برفح م. هشام جبر ان هذه الخضراوات ثبتت بالفحص المخبري والجولات التفتيشية أنه تم ريها بالمياه المعالجة، مؤكداً أن الحملة مستمرة وتستهدف جميع أراضي المزارعين المستفيدين من محطتي المعالجة والتي تضخ ل ١٣٠مزارع في منطقة المواصي للكشف والتفتيش عليها شاكراً جميع الجهات الوزارات والمؤسسات التي ساهمت في انجاح الحملة.