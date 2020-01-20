وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: اتلاف 750 كيلو من الخضروات بسبب ريها بالمياه المعالجة وكالة الرأي الفلسطينية هنية يعزّي بوفاة رئيس مؤسسة "ميرسي" الإندونيسية وكالة الرأي الفلسطينية وزارتي العمل والصحة تتفقان على تجويد خدمة التأمين الصحي وكالة الرأي الفلسطينية المالية لـ"الرأي": وعودات بتوريد غاز الطهي من مصر يوم غد وكالة الرأي الفلسطينية حماس تدين إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية رجال الدفاع المدني.. يواجهون الخطر ليمنحوا غيرهم الأمان وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد تساهم بكميات من الرمال والطين لصالح محافظة رفح وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة" تنظم جولة على مزارع الأبقار التي تضررت نتيجة فتح سدود المياه وكالة الرأي الفلسطينية مدير أوقاف غزة يتفقد مقبرة الطوارئ وعددًا من الأملاك الوقفية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس: تركيب وحدات إنارة بديلة في الحي الياباني غرب خان يونس
أخبار » الأخبار الحكومية

الصحة: اتلاف 750 كيلو من الخضروات بسبب ريها بالمياه المعالجة

20 كانون ثاني / يناير 2020 06:20

غزة- الرأي:

استكمالا للحملة التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال قسم صحة البيئة بالتعاون مع اللجنة المكونة من مباحث التموين ووزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني ولجنة حي المواصي والجمعية التعاونية الزراعية وبلدية رفح، حيث قامت اللجنة بإتلاف جميع الخضروات التي ثبت ريها بالمياه المعالجة وفق الفحوصات التي اجريت على العينات في محافظة رفح.

وأكد م. خالد الطيبي مدير صحة البيئة بوزارة الصحة أنه تم اتلاف 750 كيلو من الخضروات المختلفة وذلك بتجريف قطعة الأرض المزروعة وإتلاف المزروعات في سيارة الطحن التابعة لبلدية رفح بحضور اللجنة.

وحذر م. الطيبي المزارعين الذين يخالفون القانون بري المزروعات بمياه معالجة من الدرجة الثانية والثالثة لا تتوفر فيها الشروط التي تجعلها صالحة للزراعة واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.

وأوضح رئيس اللجنة ورئيس قسم صحة البيئة برفح م. هشام جبر ان هذه الخضراوات ثبتت بالفحص المخبري والجولات التفتيشية أنه تم ريها بالمياه المعالجة، مؤكداً أن الحملة مستمرة وتستهدف جميع أراضي المزارعين المستفيدين من محطتي المعالجة والتي تضخ ل ١٣٠مزارع في منطقة المواصي للكشف والتفتيش عليها شاكراً جميع الجهات الوزارات والمؤسسات التي ساهمت في انجاح الحملة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تنفذ حفلا ترفيهيا للاطفال في روضة ام القرى بدرج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟