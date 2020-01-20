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أبو الريش: تحسين بيئة تقديم خدمات الأورام أولوية لوزارة الصحة

20 كانون ثاني / يناير 2020 06:21

وكيل وزارة الصحة 2
وكيل وزارة الصحة 2

غزة – الرأي:

أكد وكيل وزارة الصحة  "يوسف أبو الريش" على أن وزارته تولي اهتمامًا كبيرًا على صعيد تطوير خدمات الأورام خاصة بيئة تقديم الخدمة، وجاء ذلك خلال ترأسه طاقما وزاريا ضم الوكلاء المساعدون د. مدحت محيسن و م .أسامة قاسم وأعضاء لجنة المشاريع الوزارية، لمشروع توسعة قسم المبيت أورام في مستشفى غزة الأوروبي .

وقال أبو الريش: " إننا أمام أحد المشاريع الهامة والتطويرية لاحدى الخدمات الهامة والتي ستقدم ٤٠ سريرا كطاقة استيعابية للقسم، والذي هو أيضا نموذج من نماذج الشعور بالمسئولية المجتمعية في دعم المشاريع الصحية حيث نفذ المشروع بدعم كريم ومقدر من رجل الأعمال الفلسطيني الاستاذ صلاح الدغمة، والذي جاء كاستجابة ملحة في تطوير خدمات الأورام المقدمة " .

وكيل وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة 2
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