د. أبو الريش: العمل على الاستغلال الامثل للوظائف لمراكز الرعاية الأولية

قال وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش إن الوزارة تعمل على دراسة الاجراءات المناسبة والتي يمكن من خلالها الاستغلال الأمثل للوظائف التشغيلية لمراكز الرعاية الأولية الجديدة، جاء ذلك خلال ترأسه طاقما وزارياً ضم الوكلاء المساعدون د. مدحت محيسن وم. أسامة قاسم واعضاء لجنة المشاريع الوزارية لتفقد مشروع مركز مسقط الصحي في منطقة القرارة وفي منطقة قيزان النجار ومركز خزاعة الصحي بمحافظة خانيونس.

وأضاف أبوالريش أن هذه الاجراءات والدراسات ستعمل بالمجمل على تسهيل وصول وحصول المواطن على خدمة صحية على مستوى متقدم من الجودة.

وأشار الى أن خدمات الرعاية الأولية تشهد تقدما وخطى وثابة على كافة الصعد الانشائية وتطوير الكادر وتحسين بروتوكولات وانظمة العمل، معبراً عن شكره وتقديره الى كافة الجهود المبذولة، والى كافة الشركاء وحرصهم المقدر على احداث التدخلات النوعية والتي تعمل على تدعيم جوهر الخدمة الصحية.