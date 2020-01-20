أبو الريش: نعتز بالشراكة مع مؤسسة المساعدات النرويجية

غزة- الرأي:

أعرب وكيل وزارة الصحة بغزة "يوسف أبو الريش" عن اعتزاز وزارة الصحة بحجم الشراكة والتكامل مع مؤسسة المساعدات النرويجية "نورواك" في تنفيذ عديد برامج ودبلومات التعليم والتدريب الصحي.

وجاء ذلك خلال تفقده لدبلوم تمريض العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة والذي ينفذ بدعم من نورواك.

وقال أبوالريش "إن الجهود مع نورواك تسير بخطى متسارعة في تنفيذ مثل هذه البرامج والدبلومات الهامة لرفع كفاءة عمل الطواقم الطبية والتمربضية"، معربا عن شكره وتقديره إلى "نورواك "، وعلى جهدهم الطيب متمنيا لمنتسبي الدبلوم تحقيق الاستفادة المثلى من المحتوى العلمي العملي والنظري.