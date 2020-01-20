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الأونروا: لا نملك حالياً ميزانية لتغطية إعانات الإيجار للمتضررين

20 كانون ثاني / يناير 2020 07:08

غزة- الرأي:

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مساء اليوم الاثنين، بيانا حول اقتحام متظاهرين أحد مراكزها الصحية في محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت الأونروا في بيانها، "إن عدداً من المتظاهرين اقتحموا مركز معن الصحي التابع للأونروا في خان يونس، مطالبين بدفع تعويضات لإصلاح البيوت التي دمرت في حرب عام 2014".

وأعربت عن تفهمها لغضب وإحباط المتظاهرين وتتعاطف بشكل كبير مع احتياجاتهم، كما وتحترم الأونروا حق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي دون أي تعطيل لأي من خدماتها الحيوية.

وذكرت الأونروا أنها اضطرت آسفة إلى إغلاقه رغم الحاجة الهائلة لهذه الخدمات المباشرة التي تقدم لـ 90,000 لاجئ فلسطيني في المنطقة.

وأضافت: "لحسن الحظ، وبعد بذل بعض الجهود، أخلى المحتجون المركز الصحي الذي سيستأنف تقديم خدماته صباح الغد".

وأكدت الأونروا أنها لا تملك حالياً ميزانية لتغطية إعانات الإيجار وأنها ستواصل جهودها لحث المانحين وتعبئة الأموال اللازمة لدعم الفئات الذين هم بحاجة لذلك.

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