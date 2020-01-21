الاحتلال يعتقل 16 مواطنًا بالضفة بينهم فتية ومحررون

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء (16) مواطناً من الضفة الغربية المحتلة بينهم فتية وأسرى محررون.

وقال نادي الأسير إن تسعة مواطنين جرى اعتقالهم من عدة بلدات وأنحاء في الخليل بينهم فتية ومحررون وهم: الفتى قصي وائل بدوي، والفتى أشرف سمير جوابرة، والفتى راني هديب، إضافة إلى ماهر أبو وردة، وهاني جعارة وهو أمين سر حركة فتح إقليم شمال الخليل، وداود عبد الوهاب الحروب، وراشد بشار زعاقيق، ومحسن محمد زعاقيق، ومالك عايش أبو مارية.

ومن طولكرم اعتقل الاحتلال المواطنين، رامي أسعد شلبابة (38 عاماً)، وحسين أبو شنب، وثلاثة مواطنين آخرين من طوباس وهم: منير فقهاء، ويزن غالب صوافطة، وعلي محمود العريان.

يُضاف إلى المعتقلين عبد الرحمن نجار، وأحمد مازن صالح وهما من بلدتي بورين وزواتا قضاء نابلس.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت مساء أمس من القدس الفتاة آية أبو ناب، ومحمد شريفة، وحمزة أبو ناب، وذلك بعد الاعتداء عليهم في المسجد الأقصى.