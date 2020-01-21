ريال مدريد يضم الموهبة البرازيلي جيسوس من فلامنغو

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أمس الاثنين عن التعاقد رسميا مع اللاعب البرازيلي الموهوب رينير جيسوس، من فريق فلامنغو لكرة القدم.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي مقتضب على موقعه الرسمي عن توصله لاتفاق مع نادي فلامنغو، لتوقيع اللاعب الشاب على عقد طويل يمتد حتى يونيو/حزيران عام 2026.

وأضاف البيان أن جيسوس (18 عاما) سينضم لفريق ريال مدريد الثاني "الكاستيا"، بعدما ينهي مشاركته في معسكر المنتخب البرازيلي الأولمبي ضمن تحضيراته لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ولم يكشف الريال عن قيمة الصفقة المالية، لكن صحيفة "ماركا" الإسبانية، ذكرت منذ أسبوعين أن نادي فلامنغو سيحصل على ثلاثين مليون يورو مقابل انتقاله للملكي.

ويعد اللاعب الشاب من المواهب البرازيلية الواعدة التي كانت تسعى العديد من الفرق الكبرى للظفر بخدماته، ومنها أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي لكن الريال ظفر بالصفقة.