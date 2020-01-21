أفريقيا تترقب قرعة تصفيات كأس العالم 2022 من قلب القاهرة.. اليوم

تجرى فى السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، مراسم سحب قرعة الدور الثاني فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر، بأحد فنادق القاهرة.

ويترقب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر وجهازه المعاون، ما تسفر عنه قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، ويأمل البدري فى تجنب المواجهات الكبري فى ظل تواجد عدة منتخبات قوية فى المستوى الثانى وفقاً لتصنيف الكاف.

ويشارك 40 منتخباً في الدور الثانى بالتصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، يتم تقسيمهم إلى 10 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 فرق، يقام بينهم دوري من دورين، على أن تصعد المنتخبات أصحاب الصدارة للدور الثالث والأخير من سباق التصفيات.

ويتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للمرحلة النهائية إلى قسمين، يضم كل منهما 5 منتخبات حسب التصنيف الدولي، ويقابل كل منتخب من التصنيف الأعلى نظيره من التصنيف الأقل بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الخمسة الفائزين مباشرة للمونديال.

تواجدت منتخبات السنغال – تونس – نيجيريا – الجزائر – المغرب – غانا – مصر – الكاميرون – مالى – الكونغو الديمقراطية فى المستوى الأول، بينما جاءت منتخبات بوركينا فاسو – كوت ديفوار – جنوب إفريقيا – غينيا – أوغندا – كاب فيردي – الجابون – بنين – زامبيا – الكونغو برازافيل في المستوى الثاني.

وبالمستوى الثالث جاءت منتخبات مدغشقر – موريتيانيا – ليبيا – موزمبيق – كينيا – إفريقيا الوسطى – زيمبابوي – النيجر – ناميبيا – غينيا بيساو، وبالمستوى الرابع منتخبات مالاوي – أنجولا – توجو – السودان – رواندا – غينيا الإستوائية – تنزانيا – إثيوبيا – ليبيريا – جيبوتي.

ومن المقرر أن تقام منافسات الجولة الاولى من التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم خلال الفترة من 5 – 13 أكتوبر القادم.

الكاف قام بتغيير المواعيد المقترحة للعب جولات التصفيات، بعد قراره بتغيير موعد بطولة الأمم الأفريقية التي ستقام في الكاميرون العام المقبل لتقام في الشتاء بدلًا من إقامتها صيفًا.

وأرسل الكاف، إخطارًا للمنتخبات الأفريقية بالمواعيد المحددة لتصفيات مونديال 2022 وجاءت كالتالي:

الجولة الأولى: من 5 إلى 13 أكتوبر 2020

الجولة الثانية: من 9 إلى 17 نوفمبر 2020

الجولتان الثالثة والرابعة: من 22 إلى 30 مارس 2021

الجولة الخامسة: من 30 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2021

الجولة السادسة: من 4 إلى 12 أكتوبر 2021

كما ستقام مباراتي الدور الإقصائي النهائي في الفترة من 8 إلى 16 نوفمبر 2021.