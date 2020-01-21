منتخب فلسطين للشباب يقع في مجموعة نارية بكأس العرب تحت 20 سنة

أسفرت قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عاماً التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، بالشراكة مع معهد إعداد القادة بالهيئة العامة للرياضة، عن وقوع منتخبات مصر والسعودية والجزائر وفلسطين في المجموعة الحديدية.

وجرت مراسم القرعة اليوم الإثنين في العاصمة السعودية الرياض، والتي يشارك فيها 16 منتخباً تم توزيعها على أربع مجموعات، على أن تنطلق خلال الفترة من 26 فبراير- شباط حتى الخامس من مارس - آذار المقبلين في مدن الرياض والدمام والخبر.

وحضر مراسم إجراء القرعة، نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم محمد روراوه ونائب مدير عام معهد إعداد القادة هاشم داغستاني وجاءت المجموعات الأربع على النحو التالي:

المجموعة الأولى: العراق وتونس وموريتانيا والكويت.

المجموعة الثانية: المغرب والبحرين وقطر وجيبوتي.

المجموعة الثالثة: السعودية وفلسطين والجزائر ومصر.

المجموعة الرابعة: السودان وليبيا والإمارات وجزر القمر.

ويستضيف ستاد الامير فيصل بن فهد وملعب نادي الرياض بالعاصمة السعودية الرياض، منافسات المجموعتين الثانية والرابعة، على ان تقام مباريات الثالثة في مدينة الدمام، وذلك على ستاد الأمير محمد بن فهد، فيما تحتضن مدينة الخبر مباريات المجموعة الأولى على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.