وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والرياضة" تستكمل منافسات بطولة الشركات الجمعة المقبل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تلتقي وفدا من حركة الجهاد الاسلامي وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2394 ) الثلاثاء 21/1/200 وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يسعى لتجنيد زعماء بالعالم ضد قرار المدعية الدولية وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر "الهولوكوست" ينطلق غدًا بالقدس بمشاركة 40 دولة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل: قطاع التشييد والبناء يسجل أي معدل لإصابات العمل وكالة الرأي الفلسطينية تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال قرب حيفا وكالة الرأي الفلسطينية خنازير تأكل صاحبها في مزرعة بولندية! وكالة الرأي الفلسطينية فيسبوك تحظر شركة “إسرائيلية” تقدم خدمة “غسل الأدمغة” وكالة الرأي الفلسطينية 30 تطبيقا خطيرا يجب على مستخدمى أندرويد حذفها فورا
أخبار » الأخبار العبرية

خلال الشهر والنصف الماضيين

الاحتلال يزعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية ومبالغ مالية بالضفة

21 كانون ثاني / يناير 2020 08:49

الضفة المحتلة - الرأي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنّه ضبط خلال الشهر والنصف الماضيين أسلحة ووسائل قتالية ومبالغ مالية بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وادّعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، أنّه تمّ ضبط أسلحة "من بينها 13 مسدّسًا، و25 بندقية من نوع "كارلو"، وبندقيّتان من نوع ״M16״ وذخيرة".

كم زعم أدرعي العثور على "أمشاط للذخيرة وقنبلة صوتية تابعة للجيش، وعثر على مسدس وكمية من الذخيرة في قرية اللبن الشرقية، وجرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين على ذمة التحقيق".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال نهب "مئات آلاف الشواقل في منطقة الأغوار"، وصادر خمس ورشات "استُخدمت لإنتاج الأسلحة غير القانونية".

82569632_467776900530211_915361791108710400_o 46684 82596453_467776917196876_8224273780931821568_n 83211311_467776950530206_6182313755657895936_o
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

خدمات الطفولة تنفذ حفلا ترفيهيا للاطفال في روضة ام القرى بدرج

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟