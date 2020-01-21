الاحتلال يزعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية ومبالغ مالية بالضفة

الضفة المحتلة - الرأي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنّه ضبط خلال الشهر والنصف الماضيين أسلحة ووسائل قتالية ومبالغ مالية بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وادّعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، أنّه تمّ ضبط أسلحة "من بينها 13 مسدّسًا، و25 بندقية من نوع "كارلو"، وبندقيّتان من نوع ״M16״ وذخيرة".

كم زعم أدرعي العثور على "أمشاط للذخيرة وقنبلة صوتية تابعة للجيش، وعثر على مسدس وكمية من الذخيرة في قرية اللبن الشرقية، وجرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين على ذمة التحقيق".

وأشار إلى أن جيش الاحتلال نهب "مئات آلاف الشواقل في منطقة الأغوار"، وصادر خمس ورشات "استُخدمت لإنتاج الأسلحة غير القانونية".