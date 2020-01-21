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ملايين مستخدمى واتس آب مجبرون على شراء هاتف جديد بدءا من فبراير

21 كانون ثاني / يناير 2020 09:25

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كشف تقرير حديث لموقع "مترو" البريطانى أن الملايين من مستخدمى تطبيق واتس آب قد يكونوا مجبرين قريبًا على شراء هاتف جديد لضمان الوصول إلى تطبيقهم المفضل، إذ يستعد التطبيق المملوك لفيس بوك للتخلى عن عدد كبير من الأجهزة القديمة والتوقف عن دعم العديد من الهواتف فى الأول من فبراير، وقد نصح التطبيق الأشخاص المتأثرين بالتفكير فى الترتيب لعملية التحديث، وقال التطبيق تعليقا على هذه الخطوة: "إذا كنت تستخدم أحد هذه الأجهزة المحمولة المتأثرة، نوصى بالترقية إلى هاتف أندرويد أو أيفون أو ويندوز فون أحدث لمواصلة استخدام واتس آب".

وقد توقف التطبيق عن دعم عدد من الأجهزة فى 31 ديسمبر، حيث أعلن التخلى عن دعم أى هاتف يعمل بنظام التشغيل ويندوز موبايل، لكن الموعد النهائى الأكبر يقترب، فاعتبارًا من 1 فبراير، لن يتم دعم أى هاتف أيفون يعمل بنظام أقدم من iOS 7 ولن يتم تثبيت تطبيق واتس آب على أى جهاز أندرويد يعمل بالإصدار 2.3.7.

 هل سيستمر هاتفى فى تشغيل واتس آب؟

كانت آخر هواتف أيفون تعمل بنظام iOS 7 هى iPhone 5S و iPhone 5، وتم استبدال هذا النظام بنظام  iOS 8 ابتداء من عام 2014 ، لذلك إذا اشتريت هاتف ايفون أو جهاز أيباد بعد ذلك التاريخ، فسوف تكون على ما يرام، ولن تتأثر بهذه الخطوة.

 وبالمثل، تم إطلاق نظام أندرويد 2.3.7 والذى يُعرف باسم "Gingerbread" فى عام 2010، وبحلول فبراير من عام 2011 ، تم استبداله بواسطة Android 3.0 ، والمعروف أيضًا باسم Honeycomb، لذا فهاتفك الذكى الذى قمت بشراءه بعد هذا التاريخ سيكون فى أمان.

وقال واتس آب مبررا سبب تجريده الروتيني لأنظمة التشغيل الأقدم: "بينما نتطلع إلى السنوات السبع المقبلة، نريد أن نركز جهودنا على المنصات المحمولة التي يستخدمها الغالبية العظمى من الناس".

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