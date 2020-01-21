مؤتمر "الهولوكوست" ينطلق غدًا بالقدس بمشاركة 40 دولة

القدس المحتلة - الرأي

يصل، اليوم الثلاثاء، عدد من رؤساء وزعماء دول العالم، إلى مدينة القدس المحتلة، عبر مطار بن غورين للمشاركة في مؤتمر "المنتدى الدولي للهولوكوست"، لإحياء الذكرى الـ 75 لما يسمى بالمحرقة اليهودية الذي سيعقد في القدس غدا وبعد غدٍ الخميس.

وذكرت قناة "كان" العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن حوالي 6000 عنصر من الشرطة الإسرائيلية، انتشروا اليوم بمدينة القدس، لتأمين وصول الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر.

وقالت القناة العبرية، إن العديد من رؤساء وزعماء دول العالم بدأوا يتوافدون إلى إسرائيل منذ أمس الاثنين، مشيرة إلى أن 40 دولة ستشارك بشكل رسمي بهذه الفعالية، التي ستستمر حتى الخميس.

وأضافت أنه سيصل الكيان اليوم الثلاثاء، رؤساء جورجيا، وبلغاريا، وقبرص، ورومانيا، وفينلندا، والبرتغال، والبوسنة، وايسلاندا، ومقدونيا، والبانيا، وفرنسا.

وبحسب القناة العبرية، سيصل غدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي عمانوئيل ماكرون، الذي سيزور كذلك مدينة رام الله وسيجتمع برئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

ووفقا للقناة، رفض الرئيس البولندي اندزي دودا، المشاركة بالمؤتمر، بسبب عقده بالقدس وليس ببولندا، وهاجم وزير الخارجية يسرائيل كاتس، متهما إياه بإهانة الشعب البولندي.