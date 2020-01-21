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حول التحقيق بالجرائم ضد الفلسطينيين

نتنياهو يسعى لتجنيد زعماء بالعالم ضد قرار المدعية الدولية

21 كانون ثاني / يناير 2020 10:31

نتنياهو
نتنياهو

القدس المحتلة - الرأي

يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اتصالاته بزعماء بالعالم من أجل التدخل لمنع أي إجراءات وملاحقات قضائية لسياسيين ولعسكريين إسرائيليين، في أعقاب قرار المدعية الدولية فتح تحقيق في حرب إسرائيلية ضد الفلسطينيين.

ويعتزم نتنياهو استغلال فرصة وصول حوالي 40 من القادة من جميع أنحاء العالم إلى "المنتدى العالمي للمحرقة" الذي سيعقد في "ياد فاشيم" بالقدس المحتلة يوم الخميس المقبل، لحثهم وتجنيدهم في صراع "إسرائيل" حول العالم ضد قرار المدعية في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر مطلعة على تفاصيل اللقاءات التي سيجريها نتنياهو مع زعماء من العالم خلال زيارتهم، قولهم إنه "على الرغم من أن نتنياهو أعلن بأن سيبحث القضية الإيرانية في المقام الأول خلال الاجتماعات، إلا أنه سيبحث مع الزعماء أيضا قرار المدعية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا".

ووفقا للصحيفة، فإن نتنياهو سيحاول إقناعهم التدخل ضد قرار المدعية الدولية لبدء تحقيق ضد إسرائيل، فيما يتعلق بجرائم الحرب في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية. حيث طلبت باسودا من المحكمة أن تبت في مسألة سلطتها لمناقشة الأمر في الأراضي المحتلة.

وسيطلب نتنياهو من زعماء العالم خلال الاجتماعات بهم، بما في ذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لإصدار بيان لدعم مزاعم "إسرائيل" بأن المحكمة ليس لديها سلطة للتدخل في القضية الفلسطينية.

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