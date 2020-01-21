غزة- الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2394 ) الثلاثاء 21/1/200

أخبار فلسطينية﻿

السلطة تُطالب «الجنائية» بالنظر لمحاكم «إسرائيل» كأدوات احتلال

اشتية لـ هآرتس: الضفة منطقة واحدة لا تتجزأ ونواجه 4 حروب إسرائيلية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تشن "حربا مفتوحة" على منازل

عريقات يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التدخل السياسي للحفاظ على فرص السلام

غزة تواجه أزمة غاز جديدة

حماس تدين إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى

الأب مسلّم يتضامن مع الشيخ عكرمة صبري ضد قرار إبعاده عن الأقصى

عباس يتفقد قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله

أخبار إسرائيلية

إسرائيل تستضيف 41 من زعماء العالم في ذكرى تحرير معتقل «أوشفيتز النازي»

قناة عبرية تكشف عن "النهر السري" قرب البحر الميت

الجيش الإسرائيلي في خدمة بينيت!

مبادرة من الليكود لمقاطعة جلسة الحصانة

فيديو: هآرتس: جنود إسرائيليون قدموا شهادة كاذبة ضد فلسطيني

الشاباك: أحبطنا أكثر من 560 مخططا لأعمال مقاومة خطيرة في 2019

اخبار دولية

وزير خارجية لوكسمبورج يطالب الأوروبيين بالاعتراف بدولة فلسطين

تقارير عن عزم ترامب إعلان "صفقة القرن" في الأيام المقبلة

نواب بريطانيون يدعون حكومة بلادهم للاعتراف بدولة فلسطين

أخبار عربية

نوّاب أردنيون يبحثون اســتعادة أراضٍ فــي «48»

​الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

نواب عرب يدينون إبعاد سلطات الاحتلال الشيخ صبري عن المسجد الأقصى

رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة يؤكد الحاجة لـ”شبكة أمان دولية” لسد…

الخارجية الفلسطينية تطالب بمعاقبة قضاة إسرائيل كـ”مجرمي حرب” وحماس تدعو لإفشال خطط الاحتلال…

مجموعات “البالونات المفخخة” تتوعد إسرائيل بتصعيد النشاطات والأخيرة تنقل “رسالة تهديد” لحركة حماس

حماس: بدء إنشاء جناح إسرائيلي في أكسبو دبي تطبيع مرفوض وطنياً وقومياً- (صور)

التوتر الشديد يخيم على أجواء القدس المحتلة.. سلطات الاحتلال تصدر أوامر إخلاء ومصادرة…

الشرق الاوسط

الجيش الإسرائيلي يميل للتهدئة مع «حماس»... و«الشاباك» يدعم عودة السلطة إلى غزة

اقتحام الأقصى وإدانات فلسطينية لإبعاد خطيب المسجد

الخليج الإماراتية

شهيد في غزة.. و«إسرائيل» تهدد بالتصعيد

الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً لبحث الاعتراف بفلسطين

الأهرام المصرية



وزير خارجية لوكسمبورج يطالب الأوروبيين بالاعتراف بدولة فلسطين

الشروق المصرية

إسرائيل تستضيف 41 من زعماء العالم في ذكرى تحرير معتقل «أوشفيتز النازي »

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

القدس المحلية

السيطرة على حريق شب بمنزل في رفح

بلدية نابلس تستعد للتعامل مع المنخفض الجوي

الاحتلال يضبط 11 هاتفًا وعشرات بطاقات الهواتف داخل سجن عوفر

مقتل شاب بالجليل باطلاق نار

القبض على سيدة انتحلت شخصية أُخرَيين في نابلس

حملة المقاطعة تدعو لمقاطعة "إكسبو 2020" في دبي

"التربية" تتسلم مشروعي صيانة 5 مدارس في القدس المحتلة

الأونروا تأسف لعدم قدرتها دفع إعانات متضرري عدوان 2014

الحياة الجديدة

نواب بريطانيون يدعون حكومة بلادهم إلى الاعتراف بدولة فلسطين

102 مستوطنا يقتحمون الأقصى

الرئيس يتفقد قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله

الأيام

تعطيل كلي لدوام المدارس في الخليل وجزئي في رام الله والبيرة وبيت لحم

أسيرات "الدامون" يفتقرن للعلاج الطبي

»الاحتلال يخطر بإخلاء وهدم 30 منزلاً في أحياء بالقدس و18 منزلاً في مسافر...

إدارة سجون الاحتلال تمنع ممثلي الأسرى من دخول أقسام...

وكالة صفا

الأسير عماد سرحان من حيفا ينهي 18 عامًا بسجون الاحتلال

جيش الاحتلال يقرّ بفشل المجندات باختبار "تلقيم المدفعية"

"حماية": قرار الاحتلال بإخلاء بناية الرجبي باطل وغير شرعي

الاحتلال يزعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية ومبالغ مالية بالضفة

تعليق الدوام الدراسي في مدرسة الطور بالقدس

تأخير دوام مدارس الضفة غدا للساعة التاسعة صباحا

سلطة النقد: تأخير الدوام غدا حتى الساعة التاسعة صباحا

الاحتلال يفرج عن مقدسي بشرط إبعاده عن الأقصى

إصابات خطيرة بحادث سير في نابلس

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

تقرير إسرائيلي يكشف العلاقة بين كحلون وحسين الشيخ وفيروز

تقديرات امنية إسرائيلية تزعم : التصعيد في غزة موجه للنظام المصري

اشتية لـ هآرتس: الضفة منطقة واحدة لا تتجزأ ونواجه 4 حروب إسرائيلية

تصرفه ومن حوله أحرج "حماس".. خالد مشعل مستاء من مشاركة هنية في جنازة سليماني

نظام آبل" يصف إسرائيل بـ"دولة الاحتلال الصهيوني" (شاهد)

عرب 48

نتنياهو يسعى لتجنيد زعماء بالعالم ضد قرار المدعية الدولية

اعتقالات وسلب مئات آلاف الشواقل بالضفة والقدس

الأمم المتحدة تدعو لرفع الحصار عن قطاع غزة

وكالة وفا

الاحتلال يعتقل 3 شبان من طوباس

صبيح يرحب بدعوة الأساقفة زيارة الأماكن المقدسة في فل..

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