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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2394 ) الثلاثاء 21/1/200
أخبار فلسطينية
السلطة تُطالب «الجنائية» بالنظر لمحاكم «إسرائيل» كأدوات احتلال
منصور: "التنسيق الأمني" يسير باتجاه خدمة الاحتلال فقط
41 رئيساً يصلون القدس لإحياء ذكرى المحرقة ونتنياهو يستغل الحدث
اشتية لـ هآرتس: الضفة منطقة واحدة لا تتجزأ ونواجه 4 حروب إسرائيلية
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تشن "حربا مفتوحة" على منازل
عريقات يدعو الاتحاد الأوروبي إلى التدخل السياسي للحفاظ على فرص السلام
غزة تواجه أزمة غاز جديدة
حماس تدين إبعاد الشيخ عكرمة صبري عن الأقصى
الأب مسلّم يتضامن مع الشيخ عكرمة صبري ضد قرار إبعاده عن الأقصى
عباس يتفقد قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تستضيف 41 من زعماء العالم في ذكرى تحرير معتقل «أوشفيتز النازي»
قناة عبرية تكشف عن "النهر السري" قرب البحر الميت
الجيش الإسرائيلي في خدمة بينيت!
مبادرة من الليكود لمقاطعة جلسة الحصانة
فيديو: هآرتس: جنود إسرائيليون قدموا شهادة كاذبة ضد فلسطيني
الشاباك: أحبطنا أكثر من 560 مخططا لأعمال مقاومة خطيرة في 2019
اخبار دولية
وزير خارجية لوكسمبورج يطالب الأوروبيين بالاعتراف بدولة فلسطين
الأمم المتحدة تدعو لرفع الحصار عن غزة وتخفيف معاناة الضفة والقدس
تقارير عن عزم ترامب إعلان "صفقة القرن" في الأيام المقبلة
نواب بريطانيون يدعون حكومة بلادهم للاعتراف بدولة فلسطين
أخبار عربية
نوّاب أردنيون يبحثون اســتعادة أراضٍ فــي «48»
1.08 مليار دولار لدعم متطلبات اللاجئين السوريين في الأردن
نائب أردني: إلغاء الاتفاقيات مع الاحتلال "رسالة رفض شعبية وبرلمانية"
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
نواب عرب يدينون إبعاد سلطات الاحتلال الشيخ صبري عن المسجد الأقصى
رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في غزة يؤكد الحاجة لـ”شبكة أمان دولية” لسد…
الخارجية الفلسطينية تطالب بمعاقبة قضاة إسرائيل كـ”مجرمي حرب” وحماس تدعو لإفشال خطط الاحتلال…
مجموعات “البالونات المفخخة” تتوعد إسرائيل بتصعيد النشاطات والأخيرة تنقل “رسالة تهديد” لحركة حماس
حماس: بدء إنشاء جناح إسرائيلي في أكسبو دبي تطبيع مرفوض وطنياً وقومياً- (صور)
التوتر الشديد يخيم على أجواء القدس المحتلة.. سلطات الاحتلال تصدر أوامر إخلاء ومصادرة…
الشرق الاوسط
الجيش الإسرائيلي يميل للتهدئة مع «حماس»... و«الشاباك» يدعم عودة السلطة إلى غزة
اقتحام الأقصى وإدانات فلسطينية لإبعاد خطيب المسجد
الخليج الإماراتية
شهيد في غزة.. و«إسرائيل» تهدد بالتصعيد
الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً لبحث الاعتراف بفلسطين
الأهرام المصرية
وزير خارجية لوكسمبورج يطالب الأوروبيين بالاعتراف بدولة فلسطين
الشروق المصرية
إسرائيل تستضيف 41 من زعماء العالم في ذكرى تحرير معتقل «أوشفيتز النازي»
الغد الأردنية
دعوة فلسطينية لـ”الجنائية الدولية” لتصنيف المحاكم الإسرائيلية كأدوات احتلال
الشرق القطرية
قطر الخيرية توقع مذكرة تفاهم لاستكمال إنشاء وتشغيل نظام إدارة النفايات الطبية في غزة
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تقرير "إسرائيل" تُسارع الخطى لتغيير الواقع الديمغرافي للقدس
10 مواطنين.. حصيلة اعتقالات الاحتلال في الضفة والقدس
تقرير السفر عبر معبر الكرامة.. الحضور الشكلي للسلطة يزيد معاناة المواطنين
قوات الاحتلال تعتقل أسيرين محررين من طولكرم
دعوات "إسرائيلية" لاستبعاد نواب "عرب" من انتخابات "الكنيست"
الأمم المتحدة تدعو لرفع الحصار عن غزة وتخفيف معاناة الضفة والقدس
السطو على البنوك بالضفة يفضح فشل السلطة في الأمن المجتمعي
القدس المحلية
السيطرة على حريق شب بمنزل في رفح
بلدية نابلس تستعد للتعامل مع المنخفض الجوي
الاحتلال يضبط 11 هاتفًا وعشرات بطاقات الهواتف داخل سجن عوفر
القبض على سيدة انتحلت شخصية أُخرَيين في نابلس
حملة المقاطعة تدعو لمقاطعة "إكسبو 2020" في دبي
"التربية" تتسلم مشروعي صيانة 5 مدارس في القدس المحتلة
الأونروا تأسف لعدم قدرتها دفع إعانات متضرري عدوان 2014
الحياة الجديدة
صبيح يرحب بدعوة الأساقفة زيارة الأماكن المقدسة في فلسطين
تعطيل كلي لدوام المدارس في الخليل وجزئي في رام الله والبيرة وبيت
نواب بريطانيون يدعون حكومة بلادهم إلى الاعتراف بدولة فلسطين
الرئيس يتفقد قسم الأطفال في المستشفى الاستشاري في رام الله
الأيام
تعطيل كلي لدوام المدارس في الخليل وجزئي في رام الله والبيرة وبيت لحم
أسيرات "الدامون" يفتقرن للعلاج الطبي
»الاحتلال يخطر بإخلاء وهدم 30 منزلاً في أحياء بالقدس و18 منزلاً في مسافر...
إدارة سجون الاحتلال تمنع ممثلي الأسرى من دخول أقسام...
وكالة صفا
الأسير عماد سرحان من حيفا ينهي 18 عامًا بسجون الاحتلال
جيش الاحتلال يقرّ بفشل المجندات باختبار "تلقيم المدفعية"
"حماية": قرار الاحتلال بإخلاء بناية الرجبي باطل وغير شرعي
الاحتلال يزعم ضبط أسلحة ووسائل قتالية ومبالغ مالية بالضفة
تعليق الدوام الدراسي في مدرسة الطور بالقدس
تأخير دوام مدارس الضفة غدا للساعة التاسعة صباحا
سلطة النقد: تأخير الدوام غدا حتى الساعة التاسعة صباحا
الاحتلال يفرج عن مقدسي بشرط إبعاده عن الأقصى
إصابات خطيرة بحادث سير في نابلس
وكالة الرأي الفلسطينية
صور جيش الاحتلال يزعم العثور على 40 قطعة سلاح بالضفة
وزارة العمل: قطاع التشييد والبناء يسجل أي معدل لإصابات العمل
الاحتلال يعتقل 9 مواطنين بالضفة
تدريبات عسكرية لجيش الاحتلال قرب حيفا
منخفض جوي وكتلة هوائية شديدة البرودة
الاحتلال يبيع لأول مرة سفينة عسكرية إلى هندوراس
المالية لـ"الرأي": وعودات بتوريد غاز الطهي من مصر يوم غد
إدارة سجن الدامون تمنع دخول ممثلي الأسرى لأقسام القاصرين
فلسطين اليوم
القدس المحتلة تتحول لـ"ثكنة عسكرية" تستمر لأسبوع
"إسرائيل" تُهدد غزة بردٍ قوي خشية تخريب مؤتمر القادة بالقدس
أجواء المنخفض بالضفة: 4 حوادث وحريق محل وانهيار منزل
سما نيوز
تقرير إسرائيلي يكشف العلاقة بين كحلون وحسين الشيخ وفيروز
تقديرات امنية إسرائيلية تزعم : التصعيد في غزة موجه للنظام المصري
اشتية لـ هآرتس: الضفة منطقة واحدة لا تتجزأ ونواجه 4 حروب إسرائيلية
تصرفه ومن حوله أحرج "حماس".. خالد مشعل مستاء من مشاركة هنية في جنازة سليماني
نظام آبل" يصف إسرائيل بـ"دولة الاحتلال الصهيوني" (شاهد)
رام الله: تأبين القائد الوطني الكبير أحمد عبد الرحمن
عرب 48
نتنياهو يسعى لتجنيد زعماء بالعالم ضد قرار المدعية الدولية
اعتقالات وسلب مئات آلاف الشواقل بالضفة والقدس
الأمم المتحدة تدعو لرفع الحصار عن قطاع غزة
وكالة وفا
الاحتلال يعتقل 3 شبان من طوباس
صبيح يرحب بدعوة الأساقفة زيارة الأماكن المقدسة في فل..
حدث في مثل هذا اليوم
- 21 كانون ثاني (يناير)
- 1994م الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش تعلن مسؤوليتها عن مقتل إسرائيلي في مزرعة جنوب تل أبيب.