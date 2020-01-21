وزارة العمل تلتقي وفدا من حركة الجهاد الاسلامي

غزة- الرأي

التقى وكيل وزارة العمل ا. موسي السماك وفداً من حركة الجهاد الاسلامي بحضور مدير عام علاقات العمل ا. رفيق ابو الجبين ، و مدير عام التعاون الدولي والعربي في الوزارة م. ماهر ابو ريا.

بدوره، رحّب السماك باللقاء، موضحاً انجازات الوزارة في قطاع الخدمات وخصوصا في قطاع تنمية التشغيل، مشيراً الى أن وزارته تسعى الى تعزيز التوجه نحو التشغيل المستدام من خلال بناء استراتيجية وطنية لتعزيز التوجه نحو العمل عن بعد، ودعم قطاع المشاريع الصغيرة وريادة الاعمال وتوفير حاضنة مالية للإقراض بدون فوائد، وبناء نظام معلومات سوق عمل يحقق المواءمة بين العرض والطلب ويساهم في احقاق تكافؤ الفرص في برامج التشغيل المؤقت على صعيد البرامج التي تنفذها الوزارة او التي تشرف عليها.

وعبر السماك عن امله في ان تنسجم كافة القطاعات العاملة في سوق العمل مع توجهات الوزارة، والتي تهدف في قطاع التدريب المهني الى رفد سوق العمل بالمهنيين المهرة من خلال توسيع القدرة الاستيعابية لمراكز التدريب لتصل الي 2000 سنويا، واستحداث اقسام مهنية تلبي احتياج السوق.

واكد السماك ان حماية العمال واصحاب العمل وتعزيز العدالة في الواجبات والحقوق بما يكفله القانون احد اولويات التدخلات من خلال استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.

