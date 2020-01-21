"الشباب والرياضة" تستكمل منافسات بطولة الشركات الجمعة المقبل

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انطلاق منافسات دور الثمانية ببطولة الشركات والنقابات لخماسيات كرة القدم، يوم الجمعة المقبل، على صالة سعد صايل بغزة، وتنظم البطولة وزارة الشباب والرياضة – دائرة الرياضة للجميع، برعاية من مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.

ويشارك في البطولة (16) فريقاً تمثل المؤسسات والشركات والنقابات، وتأهلت ثمانية فرق بعد انتهاء منافسات دور المجموعات يوم أمس الاثنين.

وأعلنت دائرة الرياضة للجميع عن المواجهات المقررة في دور الثمانية وهي على النحو التالي" شركة احتراف × شركة ساق الله ، زينة الحياة × شركة مكة ، شركة قنديل × شركة الصناعات الكهربائية ، شركة رملاوي × شركة الملش"

ومن المقرر أن يقام نصف النهائي للبطولة يوم السبت المقبل، بينما ستقام المباراة النهائية وتتويج الفائزين يوم الاثنين المقبل الموافق 27/1/2020، بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة أحمد محيسن.