"النقل والمواصلات " تصدر التقرير السنوي لانجازاتها خلال العام 2019

غزة- الرأي

أصدرت الإدارة العامة للتخطيط والعلاقات العامة بوزارة النقل والمواصلات تقريرها السنوي لأهم انجازات الوزارة للعام الماضي ، واستعرض أهم المشاريع التي تم انجازها وكذلك الأنشطة المختلفة لكافة قطاعات الوزارة وأهم المؤشرات التي توضح التطور الإداري والمالي في عمل الوزارة والتحديات والصعوبات التي تواجه العمل .

وبين التقرير أن عدد المعاملات التي قدمتها الوزارة للمواطنين بلغت 283273 م وبينت آخر إحصائيات الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات أنه بلغ عدد المركبات بكافة أنواعها في قطاع غزة حوالي 74438 مركبة ، كما بلغت نسبة المركبات سارية المفعول 43.75% من عدد المركبات المسجلة .

وأشار التقرير إلى أنه تم إصدار العديد من القرارات الإدارية والمالية والفنية لتسهيل العمل في إدارات ودوائر الوزارة من قبل وكيل الوزارة اللواء صلاح الدين أبو شرخ , تبين ذلك في المجال المالي حيث تم تقسيط دفعات رسوم الترخيص لأصحاب الديون المتراكمة على المركبات وإعادة نظام العمل بتقسيط الرسوم الوزارية مما سهل على المواطنين ترخيص وتسجيل مركباتهم وخفف بشكل كبير عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة .

وأوضح التقرير بأن الوزارة لعبت دوراً كبيراً في المساهمة في التنمية الاجتماعية المتعلقة ببرامج السلامة المرورية لمستخدمي الطرق والحفاظ على معدلات جيدة من الأمن في المواصلات وتقليل نسب حوادث السير ، أما في مجال التنمية الاقتصادية فتعاملت الوزارة مع فئة كبيرة من التجار ومستوردي المركبات وقطع غيار المركبات والمعارض والورش الفنية .

كما أظهر التقرير أهم الانجازات في البنية التحتية خاصة في ميناء غزة البحري حيث تم انجاز حوالي 22 مشروع أهمها صيانة رصيف الميناء وإزالة الرمال من لسان الميناء وتعميق حوض الميناء وإنارة الميناء وتركيب مقاعد للمصطافين وتنظيم أماكن حسكات الصيد ومتابعة النظافة والصيانة الدورية لميناء غزة البحري إضافة الى إنشاء بئر ومحطة تحلية للمصطافين.

وحول أهم انجازات سلطة الترخيص أوضح التقرير بأنه تم انجاز 130400 معاملة للمواطنين عبر شبابيك الترخيص المختلفة كما بلغت عدد المعاملات التي أنجزتها الإدارة العامة للنقل على الطرق 13069 معاملة بمختلف أنواعها وأشار التقرير إلى أن المدارس والمعاهد قامت بإجراء 14291 فحص نظري و 19537 فحص عملي لطلبة مدارس تعليم السياقة .

وأشار التقرير إلى أهم انجازات قطاع الشئون الفنية وهندسة المركبات حيث أشرفت الإدارة العامة للطرق والمشاريع على العديد من المشاريع وتنفيذ بعضها أهمها عمل دراسة وتقييم للشارع الجنوبي لمرفأ الصيادين بالتعاون مع وزارة الأشغال و إعداد دراسة حول الحالة المرورية في محيط مجمع الشفاء وإعداد دراسة حول مفترق الشهداء ومفترق جامعة الأزهر .

إضافة إلى عقد لقاءات وحضور ورش عمل ومتابعة الحالة المروية والعمل على تحسينها .

أما الإدارة العامة للشئون الفنية فعملت دائرة التنسيق والمعابر على متابعة دخول البضائع التي تخص مستوردي المركبات وقطع الغيار عبر معبر رفح والجانب الآخر وقامت دائرة الاستيراد بانجاز حوالي 1500 معاملة للتجار والمواطنين ، كما أنجزت دائرة الأوامر الفنية 400 معاملة ما بين تغيير مبنى وإنتاج مركبات .

وبين التقرير أهم انجازات الإدارة العامة للهندسة والسلامة المرورية من خلال إبراز الأنشطة التي قامت بها دائرة التوعية المرورية من خلال فعاليات يوم المرور العالمي وبرامج التوعية المدرسية حيث تم إعطاء 293 محاضرة توعوية وبين التقرير أن دائرة المعايير الهندسية أنجزت حوالي 200 معاملة ودائرة المعارض حوالي 1500 معاملة من خلال تجديد رخص معرض المركبات وتجديد رخص قطع غيار وغيرها أما دائرة الكراجات فأنجزت حوالي 700 معاملة للمواطنين ، كما قامت دوريات السلامة على الطرق بفحص حوالي 46419 مركبة خلال حملة الفحص الشتوي من العام المنصرم .

وبين التقرير أهم انجازات قطاع الشئون الإدارية والمالية حيث قام بانجاز العديد من المعاملات التي تخص الموظفين وتطوير جودة البرامج المحوسبة في شئون الموظفين ومتابعة التقييم السنوي ومتابعة يومية للانضباط والالتزام الوظيفي .

كما قام قطاع الشئون الإدارية والمالية بإعداد الموازنة السنوية وإصدار التقارير الشهرية والمالية ، و تم انجاز العديد من المشروعات لصالح الوزارة من خلال توفير مشروع الطاقة الشمسية للحاسوب وإنشاء محطة تحلية وبئر مياه في ميناء غزة البحري .

وفي مجال العلاقات العامة والإعلام تم تغطية كافة الأنشطة والأخبار الصادرة عن الوزارة وتغطية اجتماعات سعادة الوكيل وكافة الاجتماعات والأنشطة وغيرها كما تم الرد على استفسارات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

أما في مجال التخطيط فقد قامت بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزارة بإعداد خطة التنمية ضمن لجنة البنية التحتية المعتمدة والخطة التشغيلية وإعداد كافة المشاريع التنموية والمبادرات للعام 2020 ، والمشاركة في لجان جودة الأداء الحكومي .

وفيما يخص الإدارة العامة للحاسوب وتكنولوجيا المعلومات فقد قامت بإنشاء العديد من البرامج المحوسبة التي تخص قطاع الترخيص والموظفين وقامت بتطوير البرامج القديمة وتحسينها بما يخدم الموظفين للإسراع في انجاز معاملات المواطنين .

كما قامت دائرة الشئون القانونية بالعديد من الاستشارات والخدمات وتنوعت ما بين قضايا المحاكم والنيابة وإجراء التحقيقات وتقديم الاستشارات , من جهتها أنجزت وحدة الرقابة الداخلية حوالي 191 زيارة ميدانية وتفتيشية شملت كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية في الوزارة .

