زراعة "رفح" تنظم يوماً ارشاديا لتقليم العنب البذري

غزة- الرأي

نظمت مديرية زراعة رفح جولة ارشادية على مزارعي العنب لتقديم الارشادات اللازمة حول الطرق الصحيحة لتقليم العنب، وعمليات الرش الشتوي والتأكيد على ضرورة خدمة الاشجار والعناية بها، وذلك بحضور أصحاب الحقول الزراعية كما تم تقديم إرشادات للمزارعين حول طرق تقليم العنب، وأهم الآفات والأمراض التي تغزو الشجرة وتحول دون قدرتها على الإنتاج وعدم صلاحية ثمارها للتسويق.

بدوره، أكد م. شريف الشاعر مدير قسم البستنة الشجرية أن وزارته أولت عناية خاصة بمحصول العنب، عبر برنامج مكثف يقوم على التقليم والتوريق، مشيرا أن وزارة الزراعة ساهمت عبر سياستها الي زيادة المساحة وزيادة الإنتاجية من خلال المشاريع الزراعية التي تخدم مزارعي العنب، كما أنه كان لسياسة وزارة الزراعة في حماية المنتج المحلي بالغ الأهمية في زيادة العائد لدى مزارعي العنب بالإضافة لما يقوم به الإرشاد الزراعي بتنفيذ فعاليات وإرشاد المزارعين.

وبينت الوزارة أن عملية التقليم فن وعلم، يقصد به إزالة أجزاء خضرية من الشجيرات، سواء كان ذلك قصبات أو دوابر أو أوراق، وفي العادة يزال عند التقليم حوالي 50-90% من النموات عمر السنة ،وتكمن أهمية التقليم بالمساعدة في تكوين شكل الشجرة، والمحافظة عليها، لتسهيل العمليات الزراعية الخاصة بها، إضافة إلى التوزيع الجيد لوحدات الإثمار على الشجيرات لضمان إنتاج محصول عالي الجودة وذو مواصفات مرغوبة.