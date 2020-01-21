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العمل ستشرع باتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين لمواد العمل (116)(117)

21 كانون ثاني / يناير 2020 11:22

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غزة- الرأي

أعلنت وزارة العمل ممثلة بالإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل عن شروعها مع بدء العام 2020 في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لمواد قانون العمل وذلك :انطلاقاً من شعورها بالمسؤولية تجاه سلامة وصحة العاملين داخل بيئة العمل، وفي إطار رفع مستوى الالتزام بتوفير ظروف عمل آمنة للعاملين. 

وأوضحت الوزارة فى بيان وصل "الرأي "نسخة عنه مواد قانون العمل التى ستخذ الوزارة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وهى مادة (116) والتي تُلزم صاحب العمل بالتأمين ضد إصابات العمل على عماله لدى الجهات المرخصة في فلسطين ومادة (117)، البند رقم (3)، والذي يوجب على صاحب العمل إخطار الوزارة والجهة المؤمن لديها خطياً عن كل إصابة عمل خلال 48 ساعة من وقوعها وتسليم المصاب صورة عن الإخطار.

وأكدت أن أي مخالفة للمواد سابقة الذكر سيترتب عليها اتخاذ الإجراءات القانونية وفق الباب العاشر من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000
ومن هنا فإن الوزارة تدعو كافة أصحاب العمل لاتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة بالخصوص.

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