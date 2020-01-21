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" ابو الريش "يشيد بجهود نورواك في تنفيذ برامج تدريب وتطوير الكوادر الصحية

21 كانون ثاني / يناير 2020 11:39

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غزة- الرأي

اعرب وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش عن اعتزاز الوزارة بحجم الشراكة والتكامل مع مؤسسة المساعدات النرويجية نورواك في تنفيذ عدة برامج ودبلومات التعليم والتدريب الصحي ، جاء ذلك خلال تفقده لدبلوم تمريض العناية المركزة للاطفال حديثي الولادة والذي ينفذ بدعم من نورواك .

وقال د. ابو الريش : " ان الجهود مع نورواك  تسير بخطى متسارعة في تنفيذ مثل هذه البرامج والدبلومات الهامة لرفع كفاءة عمل الطواقم الطبية والتمربضية   معربا عن شكره وتقديره الى " نورواك " ، وعلى جهدهم الطيب متمنيا لمنتسبي الدبلوم تحقيق الاستفادة المثلى من المحتوى العلمي العملي والنظري " .

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