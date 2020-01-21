" ابو الريش "يشيد بجهود نورواك في تنفيذ برامج تدريب وتطوير الكوادر الصحية

غزة- الرأي

اعرب وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش عن اعتزاز الوزارة بحجم الشراكة والتكامل مع مؤسسة المساعدات النرويجية نورواك في تنفيذ عدة برامج ودبلومات التعليم والتدريب الصحي ، جاء ذلك خلال تفقده لدبلوم تمريض العناية المركزة للاطفال حديثي الولادة والذي ينفذ بدعم من نورواك .

وقال د. ابو الريش : " ان الجهود مع نورواك تسير بخطى متسارعة في تنفيذ مثل هذه البرامج والدبلومات الهامة لرفع كفاءة عمل الطواقم الطبية والتمربضية معربا عن شكره وتقديره الى " نورواك " ، وعلى جهدهم الطيب متمنيا لمنتسبي الدبلوم تحقيق الاستفادة المثلى من المحتوى العلمي العملي والنظري " .