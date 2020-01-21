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المجلس الأعلى للقضاء وبلدية غزة تبحثان سبل التعاون المشترك

21 كانون ثاني / يناير 2020 11:41

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غزة- الرأي

التقى المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بديوانه بقصر العدل وفدًا من بلدية غزة ممثلًا برئيسها الدكتور يحيى السراج ونائبه أحمد أبو راس والمستشار محمود عاصي ، بحضوركلاً من  خليل حور رئيس محكمة صلح غزة ومحمد أبو دان قاضي محكمة البلديات وأكرم أبو السبح رئيس قلم محكمة صلح غزة.

وقد تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين بلدية غزة والمجلس الأعلى للقضاء فيما يخص قضايا البلديات وإمكانية عمل المحكمة يومان في الأسبوع لقضايا البلدية وبحث إمكانية وجود مكان بديل وأفضل لمحكمة الصلح فرع غزة وقضايا البلدية أو إجراء الصيانة، وقد تم وضع وطرح عدة خيارات أكثر ملاءمة من حيث المكان وبيئة العمل وسعته وخدمات الجمهور والمحامين وبما يخدم المصلحة العامة والوصول للعدالة الناجزة.

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