ابو الريش يتفقد مجموعة من المشاريع التطويرية في مجمع ناصر الطبي

غزة- الرأي

تفقد وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش والوكلاء المساعدون د. مدحت محيسن وم. اسامة قاسم واعضاء لجنة المشاريع الوزارية مجموعة من المشاريع التطويرية في مجمع ناصر الطبي.

اطلع خلالها د. ابو الريش على مشروع انشاء وحدة علاج التهاب الجروح والمنفذ بالتعاون مع منظمة اطباء بلاحدود فرنسا ، وعلى مشروع تأهيل وتطوير قسم طوارئ الأطفال بالتعاون مع اليونيسيف ، ووحدة التصوير المقطعي والتي نفذت بتمويل من منظمة الصحة العالمية ، كما واطلع على الخرائط الأولية لمشروع انشاء وحدة غسيل الكلى بالمجمع والمقترحات المقدمة للمشروع ، كما واطلع على وحدة التعقيم المركزية بالمجمع وحجم التجهيزات التي تساهم في تعزيز جودة الخدمة ، واطلع د. ابو الريش والطاقم الوزاري المرافق على مستجدات العمل في مبنى الياسين .

و قال د. ابو الريش ان ماتشهده وزارة الصحة ومرافقها من مشاريع تطويرية نسعى على ان تكون موائمة لتطلعات الوزارة من خلال الخطة الصحية الاستراتيجية للاعوام المقبلة ، والتطلعات بتحقيق مستويات متقدمة فيما يتعلق بالمؤشرات الصحية .