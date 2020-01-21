وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تصدر التقرير السنوي لأبرز انجازاتها للعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تحسين بيئة تقديم خدمات الأورام أولوية على خارطة المشاريع الصحية وكالة الرأي الفلسطينية "ثابت "يؤكد على أهمية التواصل المستمر مع المجتمع المحلى وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي برفح ينفذ سلسلة لقاءات توعوية وكالة الرأي الفلسطينية ابو الريش: يجب الاستغلال الامثل للوظائف التشغيلية لمراكز الرعاية الاولية الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني برفح يُنفذ أكثر من 2000مهمة خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية ابو الريش يتفقد مجموعة من المشاريع التطويرية في مجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجن "الدامون" تمنع دخول ممثلي الأسرى لأقسام القاصرين وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء وبلدية غزة تبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية " ابو الريش "يشيد بجهود نورواك في تنفيذ برامج تدريب وتطوير الكوادر الصحية
أخبار » الأخبار الحكومية

الدفاع المدني برفح يُنفذ أكثر من 2000مهمة خلال 2019

21 كانون ثاني / يناير 2020 11:48

2
2

غزة- الرأي

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح "2377" مهمة خلال عام 9019م المنصرم، شملت مهمات إطفاء وإسعاف وإنقاذ ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة في الإخلاء الآمن والإطفاء.

بدوره، أوضح العقيد عبد العزيز العطار مدير الدفاع المدني بالمحافظة أنه تم تنفيذ العديد من المهمات خلال تلك الفترة شملت"249"مهمة إطفاء، و"51" مهمة إنقاذ، وإسعاف ما يزيد عن" 462" مواطناً.

وأشار العطار إلى أن دائرة الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني نفذت" 254" معاملة لعدد من المصانع وصالات الأفراح والحرف المختلفة وزيارات تفتيشية للمؤسسات والشركات وتفقد إجراءات الأمن والسلامة بها، في حين بلغت نداءات الاستغاثة التي تم التعامل معها في غرفة العمليات المركزية "1277" نداءً.

وعلى صعيد النشاطات التدريبية، ذكر النقيب محمد الحاج يوسف مدير إدارة التدريب في المحافظة أنه تم تنفيذ "84" دورة تدريبية في الإطفاء والإنقاذ والأمن والسلامة وكيفية التعامل مع المواد الخطرة وطرق الإخلاء من المنازل والمدارس استفاد منها أكثر من 25.000 ألف مواطن وطالب في العديد من المدارس الحكومية والمؤسسات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح "بئر الإحسان 5"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟