الدفاع المدني برفح يُنفذ أكثر من 2000مهمة خلال 2019

غزة- الرأي

نفَّذت المديرية العامة للدفاع المدني بمحافظة رفح "2377" مهمة خلال عام 9019م المنصرم، شملت مهمات إطفاء وإسعاف وإنقاذ ومهام الأمن والسلامة ودورات تدريبية مختلفة في الإخلاء الآمن والإطفاء.

بدوره، أوضح العقيد عبد العزيز العطار مدير الدفاع المدني بالمحافظة أنه تم تنفيذ العديد من المهمات خلال تلك الفترة شملت"249"مهمة إطفاء، و"51" مهمة إنقاذ، وإسعاف ما يزيد عن" 462" مواطناً.

وأشار العطار إلى أن دائرة الأمن والسلامة التابعة للدفاع المدني نفذت" 254" معاملة لعدد من المصانع وصالات الأفراح والحرف المختلفة وزيارات تفتيشية للمؤسسات والشركات وتفقد إجراءات الأمن والسلامة بها، في حين بلغت نداءات الاستغاثة التي تم التعامل معها في غرفة العمليات المركزية "1277" نداءً.

وعلى صعيد النشاطات التدريبية، ذكر النقيب محمد الحاج يوسف مدير إدارة التدريب في المحافظة أنه تم تنفيذ "84" دورة تدريبية في الإطفاء والإنقاذ والأمن والسلامة وكيفية التعامل مع المواد الخطرة وطرق الإخلاء من المنازل والمدارس استفاد منها أكثر من 25.000 ألف مواطن وطالب في العديد من المدارس الحكومية والمؤسسات.