التوجيه السياسي برفح ينفذ سلسلة لقاءات توعوية

غزة- الرأي

نظمت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة رفح لقاءً توعوياً حول مخاطر المخدرات استهدفت الطالبات في مدرسة آمنة بنت وهب الثانوية للبنات كما نفذت خلال اللقاء وبالتنسيق مع فرقة مشاعل الأمل مسرحية هادفة حول مخاطر المخدرات.

على صعيد آخر ، نظم قسم العمل النسائي بهيئة التوجيه السياسي والمعنوي في المحافظة، لقاء توعوي بعنوان "الابتزاز الإلكتروني "استهدف نساء المجتمع المحلي في المنطقة الشرقية برفح ألقته الأستاذة هبة النملة.

وألقت الهيئة كلمة توعوية للنقيب نصر أبو جزر خلال طابور أركان للشرطة، بدوره، نفذ قسم النزلاء بالهيئة بغزة يوم معايشة مع نزلاء مركز شرطة الشجاعية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، وشارك فيه النقيب أحمد أبو شنب رئيس قسم النزلاء، والنقيب عبد الرحمن الرنتيسي.