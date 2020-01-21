"ثابت "يؤكد على أهمية التواصل المستمر مع المجتمع المحلى

غزة- الرأي

​ أكد د. زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي على ضرورة التواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المحلي للاستفادة من امكانياته ودعمه وإسناده لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعلمية.

جاء ذلك خلال اللقاء المجتمعي الأول مع المجتمع المحلي الذي نظمته مديرية التربية والتعليم بالوسطى لعرض إنجازاتها خلال العام 2019 تحت عنوان "بالتعاون نفوز"،بحضور أ. هشام الحاج مدير تعليم الوسطى،د. سالم سلامة عضو المجلس التشريعي،أ. معتصم الميناوي مدير عام العلاقات الدولية والعامة،ومديرا الدائرتين الإدارية ناصر السدودي والفنية محمد حمدان ومدير شرطة الوسطى ومدير أوقاف الوسطى ومدير صحة الوسطى وعدد من رؤساء البلديات في المحافظة،وممثلي المؤسسات المحلية،وشخصيات رسمية وشعبية،ووجهاء ومخاتير،وأولياء أمور،ومدراء المدارس والطواقم التدريسية.

وثمن وكيل الوزارة إنجازات مديرية تعليم الوسطى ومدارسها وطواقمها العاملة على جميع الصعد التعليمية والتربوية،موضحًا أن هذا اللقاء يأتي ضمن لقاءات مجتمعية خططت لها وزارة التعليم في جميع المديريات فهذا اللقاء الثالث على مستوى مديريات قطاع غزة للالتحام بالجمهور والمجتمع المحلي، فمن حق المجتمع المحلي علينا أن يعرف حجم الانجازات في ظل الظروف الصعبة وأن نبرز هذا الجهد الكبير الذي يقوم به المعلم والمدير والمشرف الذين يحققون الانجازات تلو الانجازات لذلك من الضروري أن نوضح ذلك للمجتمع المحلي حتى يقدر عاليًا المعلم الذي يعيش الظروف الصعبة أنه يقدم رسالته على اكمل وجه.

وأضاف: "نضع الجميع في صورة الانجازات التي حققتها وزارة التعليم خلال العام الأخير 2019 حيث يعتبر الانجاز الأول هو أننا لا زلنا من الوزارات التي تحافظ على الحد الأدنى من العمل المشترك مع وزارة التعليم في الضفة العربية نحافظ على هذه الوحدة لتبقى مناهجنا موحدة وامتحانات الثانوية العامة عرسًا فلسطينيًا جامعًا للوحدة الوطنية حيث نحافظ على هذه القنوات ونقدم التنازلات والتسهيلات من أجل المصلحة العامة".

وذكر تمكنا أن نتصدر الانتاج التعليمي بميزتين ليس موجودة في أماكن أخرى حيث استطاع مركز المصادر على توفير الحقائب الإلكترونية التي يمكن لكل حقيبة أن تُنفذ 150 تجربة علمية لخدمة منهاج التكنولوجيا، وعمل العديد من البرامج الإدارية والفنية لخدمة العملية التعليمية ومثال على ذلك موقع روافد التعليمي الذي لا يمثل أكثر من 5% من حوسبة التعليم حيث حصل على رقم واحد على مستوى فلسطين وفي العام الثاني من أفضل 10 مواقع على مستوى الوطن العربي وفي العام الثالث ضمن 15 موقع على مستوى العالم في التعليم الإلكتروني.

بدوره، رحب مدير التربية والتعليم بالوسطى هشام الحاج بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة والاهتمام بحضور هذا اللقاء الهام، وأضاف من الجميل اقتران عنوان اللقاء بالنجاح والفوز،وصناعة الفارق مع الناس الذين يرغبون في صنع الفارق ويفعلون شيئاً يصنع الفرق.

وقال الحاج "وإذ نقفُ اليوم بين أياديكم، لا بد وأن نعترف بفضلِ أولي الفضل، فالفضلُ أولاً وأخيرا لله رب العالمين الذي وفق وهدى وأعان، ثم الفضل للمؤسسة الأم وزارة التربية والتعليم حاضنة الجيل الفلسطيني وقائد مسيرتها د. زياد ثابت الذي لم يبخل بالنصحِ و الإرشاد، وتقديم كِل دعمٍ وتسهيلِ كلِ مهمةٍ، والثناء الجميل على ما تم إنجازه في المديرية في عهد مديرنا السابق الأستاذ على أبو حسب الله.

والشكر موصول لكل مجتمع مديرية الوسطى من مديري الدائرة الإدارية والفنية والمشرفين ورؤساء الأقسام ومدراء المدارس والعاملين.

وأضاف الحاج لقد عملنا معا على تجويد العملية التربوية بِخطى حثيثة ومدروسة، وفق مجالات عدة تتضمن برامج وأنشطة مرتبطة بأهداف الخطة التشغيلية للوزارة، وأكد ان المديرية تسعى للفوز بجائزة أفضل مركز خدمة حكومي من خلال الارتقاء بأداء الموظفين ونشر ثقافة الجودة بينهم وصولا إلى تحسين الخدمة المقدمة، لتحقيق رضا متلقي الخدمة من جمهورنا الكريم.

وأكد أن هذا النهج يتطلب شراكة حقيقية وفاعلة من كافة أفراد مجتمع المديرية والمدارس، مع مكونات المجتمع المحلي حتى يحقق الأهداف المرجوة منه، ولكي يسهم بفاعلية في تحقيق معايير المديرية الفعالة.

وتخلل اللقاء مجموعة من العروض الفنية من طالبات مدرسة مساعد العازمي الأساسية وفقرة شعرية لطالبات مدرسة مسقط الثانوية للبنات وعرض فيديو عن انجازات المديرية.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب المداخلات للمجتمع المحلي لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم التي تخص العملية التعليمة والارتقاء بها والرد عليها.