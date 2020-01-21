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"الصحة "تحسين بيئة تقديم خدمات الأورام أولوية على خارطة المشاريع الصحية

21 كانون ثاني / يناير 2020 12:02

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غزة- الرأي

اكد وكيل وزارة الصحة د. يوسف ابو الريش على ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا على صعيد تطوير خدمات الاورام خاصة بيئة تقديم الخدمة.

جاء ذلك خلال ترأسه طاقما وزاريا ضم الوكلاء المساعدون د. مدحت محيسن وم . اسامة قاسم واعضاء لجنة المشاريع الوزارية ، لمشروع توسعة قسم المبيت اورام في مستشفى غزة الأوروبي .


وقال د. ابو الريش : " اننا امام احد المشاريع الهامة والتطويرية لاحدى الخدمات الهامة والتي ستقدم ٤٠ سريرا كطاقة استيعابية للقسم ، والذي هو أيضا نموذج من نماذج الشعور بالمسئولية المجتمعية في دعم المشاريع الصحية حيث نفذ المشروع بدعم كريم ومقدر من رجل الاعمال الفلسطيني الاستاذ صلاح الدغمة ، والذي جاء كاستجابة ملحة في تطوير خدمات الاورام المقدمة " .  

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