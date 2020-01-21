وزارة الاتصالات تصدر التقرير السنوي لأبرز انجازاتها للعام 2019

غزة- الرأي

اصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التقرير السنوي لأبرز انجازاتها خلال عام 2019 المنصرم تحدثت خلاله عن جهودها في تطوير قطاعات عملها الثلاث وهي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد اضافة الى دورها في تطبيق الحكومة الالكترونية وتطوير العمل الالكتروني للمؤسسات الحكومية .

وقالت وزارة الاتصالات في تقريرها انه على صعيد العمل المؤسسي أعدت الوزارة بإعداد الخطة الإستراتيجية لقطاعات عمل الوزارة للسنوات 2019 – 2021، كما أعدت تقيماً للخطة التشغيلية للعام2019 حيث بلغت نسبة الانجاز 90.03 %، و كما أعدت الخطة التشغيلية للعام 2020.

واشارت الوزارة الى اعتماد تعليمات لتنظيم خدمات الاتصالات والانترنت عدد (2)، ووضع آليات لتنفيذها ، واعداد مسودة سياسة حماية المستهلك عدد (2) و سياسات أخرى في مجال العمل ، والمشاركة في صياغة قانون الجرائم الالكترونية .

كما نوهت الى اعداد حقيبة مشاريع الوزارة والتي تضمنت عدد(6) مشاريع ، واعداد وثيقة مبادرات الوزارة للعام 2020 والتي تضمنت (7) مبادرات ، مبينة انه يجري العمل حاليا على تنفيذ (4) مبادرات تم اعتمادها في العام (2019)، بالإضافة الى تنفيذ مسابقة افضل خدمة الكترونية حكومية لعام 2019، حيث تم اعتماد تنفيذها بشكل سنوي .

وذكر التقرير انه تم اعداد مشروع خصخصة ادارة وتشغيل بنك البريد والبدء بإجراءات التنفيذ، والتجديد لرخصة تلزيم توزيع البريد الداخلي لمدة عام .

كما تم تنظيم مبادرات توعوية في مجال عمل الوزارة عدد(2)، ووفقا للتقرير فقد تم تنظيم فعالية بمناسبة يوم الاتصالات العالمي ومجتمع المعلومات، ورعاية فعاليات ومؤتمرات عدد(5) والمشاركة بأوراق عمل فيها، والمشاركة في أيام دراسية عدد(6)، كما تم المشاركة في (15) لجنة فنية متخصصة حكومياً وخارجياً.

ووفق التقرير فقد تم عقد (22) ورشة عمل في مجال عمل الوزارة ، وعقد (55) لقاء واجتماع مع الشركاء في مجالات عمل الوزارة، واصدار عدد(30) قرار لتنظيم العمل، ومعالجة جميع الشكاوى الواردة للوزارة عدد(112) شكوى فيما بلغ عدد معاملات مركز خدمات الجمهور (99,920).

وذكر التقرير انه تم تدريب عدد (170) موظف وعقد عدد (23) دورة إدارية ومهنية، واستيعاب عدد(86) متدربا من خريجي الجامعات للتدريب في مجال عمل الوزارة.

ووفقا للتقرير فقد تم تنفيذ (60) زيارة رقابية دورية داخل الوزارة، وعدد (7) زيارات رقابية على الشركات العالمة في مجال عمل الوزارة لمتابعة تنفيذ التعليمات، كما تمت مراجعة العقود الخاصة بالوزارة وتدقيقها من كافة النواحي القانونية عدد(9)، نشر عدد (20) خبر اعلامي على موقع الوزارة ومواقع اخبارية، اعداد (16) تقرير لإنجازات الوزارة ومؤشرات خدمات الانترنت في قطاع غزة ، وتنظيم حملة للتبرع بالدم ، وتشكيل لجان عدد(2) للضبط والرقابة والتفتيش على قطاع الاتصالات وخدمات الانترنت.

اما على صعيد مجالات عمل الوزارة في قطاع الاتصالات فقد اورد التقرير انه تم نشر استشارة عامة حول نموذج تقديم خدمات الانترنت من خلال خطوط النفاذ BSA ، واجراء دراسة واعطاء توصيات لتركيب وصلات فايبر في القطاع للشركات المرخصة، وكذلك البدء بإجراءات تأهيل شركات لتقديم الخدمات اللوجستية للحصول على الموافقات النوعية ، واعداد مقترح لتخفيض اسعار خطوط النفاذ لتكون تنافسية ، وتم إضافة بيانات شبكات اتصالات البنية التحتية علي منظومة الخرائط الجغرافية المركزي (GIS) .

ووفقا للتقرير، فقد تم منح موافقات للمواقع الراديوية عدد(112) موافقة وربطها مع منظومة GIS، وتم اصدار (272) رخصة و موافقة نوعيه في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، وايضا منح (120) إذن استيراد لأجهزة اتصالات وتكنولوجيا معلومات ، وكذلك تسجيل (23) شركة تكنولوجيا المعلومات وتدريب .

وبين التقرير انه تم الموافقة على(11) حملة لشركات الهاتف الثابت والخلوي والانترنت ، كما تم متابعة (200) موقع انترنت من حجب وإزالة حجب، واعتماد(2) رخصة تقديم خدمة نقل وتداول البريد السريع، وتم ايضا إصدار موافقة لشركات عدد (2) لتمديد كوابل الفايبر، ودراسة عرض عدد (2) لتوزيع البريد الداخلي، واضافة(451) موقع راديوي على منظومة المواقع الجغرافية ، بالإضافة الى تخصيص (171) قنوات ترددية (المسجلة والمعتمدة)،

ونوه التقرير الى انه تم تنفيذ(138) زيارة ميدانية وكشف فني لخدمات الهاتف المحمول والبث ، وعدد(11) مسوحات ميدانية للنطاقات الترددية، حل(8) مشاكل فنية وتشويش، ورصد(34) مخالفة فنية في مجال الخدمات الراديوية، اعداد (24) إفادة للبلديات ووزارة الاقتصاد بشأن الشركات.

تكنولوجيا المعلومات

وقالت الوزارة انه في مجال تكنولوجيا المعلومات تم تشغيل (3) أنظمة قياسية جديدة في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، و تطوير وتشغيل نظام إدارة العهد والمخازن القياسي ليصل عدد الأنظمة القياسية (10) ، وتطوير (7) أنظمة في الوزارات، وتطوير أنظمة وبرامج في الوزارة ومتابعة تشغيلها عدد(4) وتطوير خدمات الكترونية للوزارة عدد (7) وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول عدد(3) منها اطلاق تطبيق الدخول الموحد "SSO" للأجهزة الذكية.

وذكر التقرير انه تم تطوير أنظمة عدد(8) " تمثلت في منظومة إدارة صلاحيات بوابة تكامل، منظومة خدمات السداد من المستحقات المركزية،، نظام الاستعلام الحكومي المركزي، نظام إدارة النماذج الالكترونية المركزي، نظام أوامر الدفع الحكومية، وربطها مع البنوك الوطنية وبنك البريد الحكومي، نظام متابعات مجلس الوزراء، تطوير تطبيق "التسجيل الموحد " مع مجموعة من الخدمات الالكترونية الخاصة بإدارة حسابات المواطنين، نظام إدارة ترخيص محطات (WI-FI)".

ونوه التقرير إلى إن الوزارة بدأت بتنفيذ مبادرة تعزيز عمليات الربط الالكتروني وتكامل البيانات بين الدوائر الحكومية، ومتابعة استمرارية توفر خدمة الربط الشبكي ومركز البيانات المركزي .

كما استضافت (29) موقع الكتروني جديد ، بالإضافة لمتابعة (68) خط BSA، و (43) خط VPNما بين تركيب ورفع سرعة و فصل خطوط ،وتجهيز نطاقات DNS عدد(6).

وبينت الوزارة إن عدد طلبات الدعم الفني المعالجة خارج الوزارة في الشبكة والأنظمة الحكومية بلغ (2640) طلب، وبلغ عدد عمليات الاستعلامات عن البيانات الحكومية (325.9) مليون استعلام، وبلغ عدد معاملات نظام الدفع الإلكتروني المركزي (474,246)، وبلغ عدد مرات استخدام التسجيل الموحد (23.3) مليون مره.

وفي مجال عمل البريد ذكرت الوزارة انه تم صرف (10) دفعات من المنحة الأميرية القطرية لعدد (748,689) مستفيد ، كما تم تقديم الخدمات المالية لعدد(25) من الشركات والبنوك الجمعيات وعقد (5) اتفاقيات معها، واعتماد استخدام نموذج امر التحويل الدوري لعدد (29) من الشركات.

ونوه التقرير الى انه تم تقديم خدمات مالية ومصرفية حيث بلغ عدد معاملات صرف الرواتب والمنح (1,113,098)، وعدد معاملات المسحوبات (33,508)، ومعاملات المقبوضات (156,386)، وبلغ عدد معاملات الخدمات بريدية (بعائث وطرود وصناديق مخصوصة) عدد (119,115)، وبلغ عدد المشتركين الجدد في السداد الآلي( 724).

وقالت الوزارة انه تم استخدام منظومة البعائث البريدية لخدمة الجمهور، اضافة الى افتتاح نقطة بريد فرعي في مقر المديرية العامة للشرطة " الجوازات " لخدمة العاملين في الشرطة و الأمن الوطني.

يذكر ان الوزارة تعمل على بناء مجتمع معرفي من خلال تهيئة بنية تحتية قوية ومتطورة، ومجتمع قادر على التواصل باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات والمعلومات، من خلال توفير كل الوسائل التي تعزز المعرفة الرقمية في المجتمع الفلسطيني.

كما تعمل الوزارة على توفير بيئة تنظيمية وسياسات وتشريعات ملائمة لتطوير هذه القطاعات تساعد في التنمية المستدامة ، وتعزز المنافسة العادلة والشفافية في مجالات عملها الثلاث، فضلاً على تحسين الأداء في الوزارات والمؤسسات وتعزيز التحول الالكتروني الحكومي .

