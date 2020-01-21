قوافل الخير تفتتح "بئر الإحسان 5"

غزة- الرأي

نفذت جمعية قوافل الخير، مشروع حفر "بـئـر ميـاه" فـي منـطـقـة البـركـة غـرب خـانـيونس جـنوب قـطـاع غــزة.

بدوره، قال مدير جمعيـة قوافل الخير علي المغربي، خلال افتتاح البئر:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم أمطار مباركة تنزل من السماء ومياه مباركة تخرج من الأرض بافتتاح بئر الإحسان 5 في منطقة البركة بخانيونس".

وتابع:" إن حفر البئر تم على عمق 54 مترا وسيستفيد منه سكان الحي والمزارعين في المنطقة، ونسأل الله تعالى أن تمس بركة هذه المياه من تبرع وتصدق من أجل هذا المشروع الخيري.

ويأتي هذا العمـل ضمن سلسلة مشاريع "آبــار الخير" التي تنفذها الجمعية في قطاع غزة ليصـل عدد الآبار التي تم حفرهـا الى (22) بئرًا حتى اعداد الخبر.