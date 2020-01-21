وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تصدر التقرير السنوي لأبرز انجازاتها للعام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تحسين بيئة تقديم خدمات الأورام أولوية على خارطة المشاريع الصحية وكالة الرأي الفلسطينية "ثابت "يؤكد على أهمية التواصل المستمر مع المجتمع المحلى وكالة الرأي الفلسطينية التوجيه السياسي برفح ينفذ سلسلة لقاءات توعوية وكالة الرأي الفلسطينية ابو الريش: يجب الاستغلال الامثل للوظائف التشغيلية لمراكز الرعاية الاولية الجديدة وكالة الرأي الفلسطينية الدفاع المدني برفح يُنفذ أكثر من 2000مهمة خلال 2019 وكالة الرأي الفلسطينية ابو الريش يتفقد مجموعة من المشاريع التطويرية في مجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجن "الدامون" تمنع دخول ممثلي الأسرى لأقسام القاصرين وكالة الرأي الفلسطينية المجلس الأعلى للقضاء وبلدية غزة تبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية " ابو الريش "يشيد بجهود نورواك في تنفيذ برامج تدريب وتطوير الكوادر الصحية
أخبار » انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح "بئر الإحسان 5"

21 كانون ثاني / يناير 2020 12:27

1
1

غزة- الرأي

نفذت جمعية قوافل الخير، مشروع حفر "بـئـر ميـاه" فـي منـطـقـة البـركـة غـرب خـانـيونس جـنوب قـطـاع غــزة.

بدوره، قال مدير جمعيـة قوافل الخير علي المغربي، خلال افتتاح البئر:" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اليوم أمطار مباركة تنزل من السماء ومياه مباركة تخرج من الأرض بافتتاح بئر الإحسان 5 في منطقة البركة بخانيونس".

وتابع:" إن حفر البئر تم على عمق 54 مترا وسيستفيد منه سكان الحي والمزارعين في المنطقة، ونسأل الله تعالى أن تمس بركة هذه المياه من تبرع وتصدق من أجل هذا المشروع الخيري.

ويأتي هذا العمـل ضمن سلسلة مشاريع "آبــار الخير" التي تنفذها الجمعية في قطاع غزة ليصـل عدد الآبار التي تم حفرهـا الى (22) بئرًا حتى اعداد الخبر.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

قوافل الخير تفتتح "بئر الإحسان 5"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
هل تتوقع أن تتم المصالحة؟