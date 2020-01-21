لجنة تعزيز السلوك القيمي تحذر من التعامل مع صفحة "المنسق"

غزة - الرأي

حذرت اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي، المواطنين من التعامل مع صفحة "المنسق" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو متابعتها.

وقال منسق حملة التحصين المجتمعي في اللجنة محمد أبو هربيد، اليوم الثلاثاء، إن المواد السطحية التي يقوم "المنسق" بنشرها، تعبر عن تطبيق سياسةٍ إعلاميّةٍ تعمل على اجتذاب جمهور فلسطيني واسع (أصحاب الحاجات) لبناء قاعدة متابعين ليسهل استهدافهم أو استخدامهم.

وذكر أن المواد والمحتويات التي ينشرها "المنسق" تعتمد ضخ مضامين غير سياسيّة وإنسانية، كتقديم فرص العمل والحياة وسد الحاجات.

وأكد أبو هربيد أن "المنسق" لا يبحث عن عدد اللايكات أو زيادة المعجبين، بل يهدف إلى تغيير صورة الاحتلال الغاشم إلى احتلال يستحق المتابعة والتواصل معه.

وأضاف أنه "سيسهل بعد ذلك تنفيذ مخططات "المنسق" الأمنية في تجنيد متخابرين جدد أو تمرير أفكار تسلب قناعاتنا الوطنية الأصيلة، التي دفعنا الأرواح والدماء من أجلها، وتغييرها ليقبل الفلسطيني "المستهدف" التعايش مع هذا النوع من الاحتلال والدفاع عنه وعن مواقفه، وهو السقوط الوطني الأخطر!".