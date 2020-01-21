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"العمل" تنفي انطلاق برامج تشغيل مؤقت جديدة

21 كانون ثاني / يناير 2020 12:36

غزة- الرأي

نفت وزارة العمل ما تردد في الآونة الاخيرة عبر عدد من المواقع الاكترونية وصفحات الفيس بوك مجموعة من الاعلانات الخاصة بانطلاق برامج تشغيل مؤقت جديدة بالشراكة مع بعض المؤسسات الدوليةالأمر الذى يربك جمهور العمال والخريجين الباحثين عن عمل.

وأكدت الوزارة فى بيان وصل "الرأي" نسخة عنه أن موقع وزارة العمل-غزة هو المصدر الرسمي والوحيد للاعلان عن كافة برامج التشغيل المؤقت.

وذكرت أن رابط التسجيل الخاص بتحديث بيانات الباحثين عن عمل فعال بشكل مستمر مع وجود برامج تشغيل مؤقت أو بدونها لأن تسجيل بيانات قوة العمل من مهام الوزارة الاصيلة بنص قانون العمل رقم 7 لسنة 2000.

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