تعليم الشمال تثمن جهود جمعية "سلام" للإغاثة والتنمية

غزة- الرأي

ثمّنت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، جهود جمعية "سلام" للإغاثة والتنمية في خدمة العملية التعليمية عبر العديد من المشاريع التنموية التي تستهدف الطلبة.

وكانت الجمعية قد زوّدت مديرية شمال غزة، بـ(85) نسخة كاملة من كتب المنهاج المكبّرة للطلبة الذين يعانون من ضعف في الإبصار خلال الفصل الدراسي الأول، و(78) نسخة كاملة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019-2020.

كما ساهمت الجمعية وللعام الثالث على التوالي في دفع أثمان كتب اللغة الانجليزية للطلبة الفقراء والمحتاجين، فيما قدّمت خلال الفصل الدراسي المنصرم 12000 وجبة غذائية على الطلبة في عدد من مدارس شمال غزة، بالإضافة إلى مساهمتها الكريمة في مشروع تركيب كاميرات المراقبة بالمديرية.

وتم تسليم الكتب المكبّرة في قسم الكتب والمطبوعات التربوية بحضور مدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، ورئيس قسم الإرشاد التربوي والتربية الخاصة أ. نفوذ العطل، والإداري بقسم الكتب أ. دعاء درويش، ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام أ. اسماعيل البياري، فيما ضمّ وفد الجمعية، مديرها م. صديق خضر، ومدير العلاقات العامة والإعلام أ. عمر سعد، ومن مجلس أولياء الأمور الأعلى أ. مصباح عبد ربه، وعدد من العاملين في قسم الكتب.

بدوره، أثنى المدير الفني أ. شهاب على جمعية "سلام" للإغاثة والتنمية التي قدمت العديد من المساعدات لمدارس وطلاب الشمال على مدار السنوات السابقة، مؤكداً أن مجال الدعم الخيري في قطاع التعليم لا يقل أهمية عن دعم القطاعات الأخرى، حيث أنه بالعلم يوفر الإنسان الغذاء والدواء والرفاه لنفسه وللآخرين.

كما ثمّن أ. شهاب دور قسم التربية الخاصة والإرشاد الذي يتابع عن كثب أحوال الطلبة الصحية والنفسية والسلوكية ويعمل على تقديم المعالجات المناسبة لها.

من ناحيته ،عبر أ. خضر عن تقديره للجهود التي تبذلها الإدارة التعليمية لتوفير احتياجات الطلاب الأساسية، مؤكداً أن التعاون موصول مع مديرية التربية والتعليم في شمال غزة لتقديم الخدمات الإنسانية لطلابنا المحتاجين.